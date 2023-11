Italia in campo con Memola, Conti/Macii, Valesi/Piazza e Guignard/Fabbri.

Angers, 2 novembre 2023- Nella specialità del singolo maschile, Nikolaj Memola sarà l’unico rappresentante italiano. Il 22enne di Milano, dopo un buon esordio stagionale a Finlandia, punta a confermarsi e a salire sul podio. Nella specialità delle coppie di artistico, Sara Conti/Niccolò Macii e Anna Valesi/Manuel Piazza proveranno a migliorare la loro prestazione di Vancouver, dove hanno ottenuto un buon punteggio e sono entrate in zona podio. Charlène Guignard/Marco Fabbri saranno la coppia di danza azzurra in gara. I due campioni del mondo in carica, dopo un esordio stagionale in sordina a Finlandia, puntano a salire sul podio e a tornare a lottare per le medaglie.

L’Italia punta a confermarsi ai vertici del pattinaggio di figura mondiale e ad Angers avrà l’occasione di farlo con ben sette azzurri in gara.

“Sono molto contento di essere qui ad Angers” ha dichiarato Nikolaj Memola. La scorsa settimana a Vancouver ho dimostrato di essere in buona forma e di poter lottare per le prime posizioni. “Adesso voglio confermarmi e puntare al podio”.

“Siamo molto soddisfatte della nostra prestazione a Vancouver ” hanno detto Sara Conti e Niccolò Macii. “Abbiamo ottenuto un buon punteggio e siamo entrate in zona podio. Adesso vogliamo continuare a migliorare e puntare a salire ancora più in alto”.

“Siamo pronti a dare il massimo ad Angers” hanno detto Charlène Guignard e Marco Fabbri. “In Finlandia non siamo stati al top della nostra forma, ma sappiamo di avere il potenziale per lottare per le medaglie. Adesso vogliamo dimostrare di essere competitivi anche in questa tappa”.

L’evento si disputerà presso l’Angers Ice Parc e prenderà ufficialmente il via venerdì 3 per concludersi sabato 4 novembre, giornata decisiva per stabilire i podi di tutte e quattro le specialità.