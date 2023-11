Diritto di prelazione per i vecchi abbonati fino al 13 Novembre

Avellino - Parte la prevendita per acquistare i biglietti dello spettacolo di Pio & Amedeo, “Felicissimo Show”, in programma giovedì 7 dicembre 2023, alle ore 21:00 presso il Teatro “Gesualdo” di Avellino.

Collegandosi ai siti di booking on line TicketOne e Go2 sarà possibile acquistare i biglietti per assistere da platea o galleria allo spettacolo del duo comico più irriverente del panorama italiano.

Questi i prezzi comprensivi dei diritti di prevendita per assistere allo spettacolo in programma il prossimo 7 dicembre 2023 alle ore 21:

- 55€ per la prima platea

- 50€ per la seconda platea

- 45€ per la galleria centrale

- 40€ per la galleria laterale.

DIRITTO DI PRELAZIONE PER I VECCHI ABBONATI

Per tutti i vecchi abbonati, come sempre, sarà garantito il diritto di prelazione. Basterà telefonare al numero 333.8968219, attivo in orario di ufficio fino a lunedì 13 novembre 2023, e confermare il posto occupato precedentemente o sceglierne uno migliore direttamente in pianta.