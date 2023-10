Le fiamme divampano tra due autovetture

Il pronto intervento di due squadre salva la facciata di un'abitazione

I Vigili del Fuoco di Avellino nelle ultime ore sono stati impegnati in un doppio intervento che ha interessato incendi di due distinte autovetture. Il primo incendio si è verificato nella tarda serata di ieri nel comune di Marzano di Nola in via Nazionale, dove un’autovettura con alla guida un ragazzo del posto è andata a fuoco durante la marcia. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area, per il giovane nessuna conseguenza tranne un comprensibile spavento. Mentre alle ore sei circa di stamattina 31 ottobre, una squadra della sede centrale del Comando di via Zigarelli è intervenuta in via Sala Fontanelle nel comune di Serino per un incendio di un’autovettura parcheggiata nei pressi di un’abitazione del posto. Il pronto intervento di due squadre ha permesso lo spegnimento delle fiamme di di evitare che le stesse si propagassero alla vicina abitazione, che ha subito danni alla facciata. Sul posto, in questo caso, erano presenti i Carabinieri di Solofra e della locale stazione per i rilievi di propria competenza.