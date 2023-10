Entra in funzione la risonanza magnetica e aumenta l’offerta ambulatoriale

Nell’ambito di un piano di riorganizzazione delle risorse e di una più efficiente erogazione dei servizi, l’Unità Operativa di Medicina Generale a indirizzo epatologico dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati è stata trasferita dalla città ospedaliera di Avellino al plesso “Agostino Landolfi” di Solofra. L’attivazione da ieri pomeriggio dei 18 posti letto del reparto diretto da Paolo Sorrentino, già occupati da alcuni pazienti, rappresenta un altro tassello importante in vista dell’entrata in funzione a pieno regime del plesso sanitario della valle dell’Irno. L’apertura delle corsie al secondo piano della struttura va infatti ad aggiungersi a una serie di attività già in essere o in procinto di partire. Nel corso di questa settimana entrerà in funzione, dopo il necessario periodo di verifica dell’impianto, anche la nuova risonanza magnetica 1,5 tesla, che completerà il parco apparecchiature della diagnostica per immagini. Incrementato anche il numero degli ambulatori, arrivato a 9 specialità, con visite distribuite in tutta la settimana secondo il seguente calendario:

Visita senologica (Breast Unit): giovedì mattina

Visita chirurgica toracica (Chirurgia Toracica): venerdì mattina

Visita nefrologica (Dialisi): tutti i giorni, dal lunedì al venerdì mattina

Visita cardiologica (Cardiologia, Diagnostica cardiovascolare): mercoledì mattina

Visita ortopedica (Ortopedia e Traumatologia): martedì e venerdì mattina

Visita urologia funzionale (Urologia funzionale): lunedì mattina

Visita urologica (Urologia): martedì pomeriggio

Visita epatologica (Med. gener. indirizzo epatologico): martedì mattina

Visita chirurgica (Chirurgia generale): giovedì mattina

Le prenotazioni delle visite specialistiche ambulatoriali, sia a Solofra che ad Avellino, possono essere effettuate, previa prescrizione del Medico di Medicina Generale, presso gli sportelli del cup-ticket del plesso Landolfi (aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 12,30), o agli sportelli del cup-ticket della Città ospedaliera (aperti dal aperti dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 12 e il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore dalle 15 alle17); online, accedendo al Cup Unico regionale sul portale Sinfonia (https://sinfonia.regione.campania.it/preview/cup); telefonicamente, contattando il call center al numero 0825.203905 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 12,30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14,30 alle 16,30); presso le farmacie convenzionate.