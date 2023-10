Ordinanza di divieto di sosta e di circolazione dei veicoli per l'occasione

Il Comune di Ariano Irpino informa che quest’anno la Fiera di Ognissanti del 1° novembre si svolgerà come ogni anno.

L’Ordinanza di divieto di sosta e di circolazione dei veicoli in occasione della Fiera del 1° novembre, è la stessa che vige lungo le strade normalmente interessate dal mercato settimanale:

Piazza Mazzini, Via Vitale, Via San Leonardo, Via Nazionale con l’estensione del tratto compreso tra il civico n. 75 e l’attività commerciale Paglialonga Angelo.

I mezzi AMU ed AIR effettueranno percorso alternativo.

Sono ovviamente esclusi dal rispetto dell’Ordinanza i veicoli della Forze dell’Ordine e i mezzi di soccorso.