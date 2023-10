In programma nei giorni 11 e 12 novembre, presso l’azienda vitivinicola ‘Cavalier Mennato Falluto’ in località Saude

Torrecuso - E’ stato ufficializzato il programma della 3° edizione ‘Sorriso di Bacco’ Novello 2023 in programma nei giorni 11 e 12 novembre a Torrecuso, provincia di Benevento, presso l’azienda vitivinicola ‘Cavalier Mennato Falluto’ in località Saude. All’interno della festa ci sarà anche un momento emozionante e di valore: a 25 anni dalla morte del Cavalier Falluto, fondatore della Cantina, la famiglia ed in particolare i nipoti Anna e Mino hanno istituito il Premio ‘Cavalier Mennato Falluto’, quest’anno alla prima edizione. Il sipario si alzerà appunto sabato 11 novembre alle ore 18.00 con una tavola rotonda dal titolo “Aglianico, cuore pulsante del Taburno tra passato, presente e futuro”. Sarà un momento che vedrà diversi esperti del settore approfondire tematiche che ruotano intorno all’Aglianico e al territorio con uno sguardo al passato proiettato verso il futuro. Al termine del dibattito ci sarà il momento clou della prima giornata, ossia la cerimonia di consegna del 1° Premio “Cav. Mennato Falluto”. Alle ore 20.00 apriranno i chioschi enogastronomici con specialità tipiche locali tra cui i cecatielli torrecusani con funghi, pancetta e castagne; poi la rinomata padellaccia e il gustosissimo ciambottolo… e le immancabili caldarroste; dalle ore 21.00 ci si scatenerà con la musica popolare de ‘I Trementisti’.

Domenica 12 novembre invece ci sarà il ‘Novello Day’ con la Colazione in Cantina alle ore 10:00 e a seguire la degustazione guidata a cura dell’Enologo Aziendale; dalle ore 13:00 – e fino a tarda sera – chioschi enogastronomici aperti con intrattenimento musicale ed animazione e la giornata si chiuderà alle ore 21.00 con il duo “Davide e Daniela”, musica live e balli social, commerciale, caraibici, latina e liscio. Nel corso della giornata passeggiate a cavallo tra i meravigliosi filari, trenino in vigna e poi giochi, animazione e gonfiabili per i bambini. Quindi sarà una giornata alquanto esplosiva tra divertimento, relax e naturalmente l’ottima cucina con piatti tipici locali e l’eccellente vino Novello e non solo! Per informazioni telefonare al 333.6707361.

“Siamo convinti che quest’anno come le altre edizioni avremo il tutto esaurito, – affermano Anna e Mino Falluto – già ci stanno contattando in tanti che vogliono partecipare a questa festa nella quale il padrone di casa è il vino novello, primo vino ottenuto con le uve dell’ultima vendemmia. Ma anche per ammirare il nostro bellissimo paesaggio e territorio, invidiato da tanti, e per venire ad assaporare i nostri buoni sapori della tradizione locale con ottimi piatti tipici e le caldarroste. E poi – continuano Anna e Mino – abbiamo pensato di istituire un premio in memoria di nostro nonno che 25 anni fa ci ha lasciati. Fondatore di questa cantina e, insieme ad altri, della Sagra del Vino di Torrecuso (oggi denominata Vinestate), è stato tra i primi a valorizzare e promuovere il vino torrecusano. Noi non lo dimenticheremo mai. Quindi invitiamo tutti a partecipare alla due giorni di ‘Sorriso di Bacco’ ma in particolare sabato 11 novembre alle ore 18.00 ad un approfondimento sull’aglianico e alla cerimonia del primo premio ‘Cav. Mennato Falluto’”.