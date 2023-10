Parte la nuova stagione con 15 spettacoli in cartellone

Avellino - Parte la nuova stagione del Teatro “Carlo Gesualdo”: 15 appuntamenti straordinari per un cartellone unico nel panorama teatrale campano per proposta e appeal. Quindici spettacoli che andranno a comporre un cartellone che, da novembre ad aprile, riporterà Avellino al centro della scena teatrale regionale

Il cartellone del Teatro comunale, presentato questa mattina presso la Sala stampa di Palazzo di Città dal sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e dal direttore artistico del “Gesualdo”, Enrico Provenzano, prenderà il via sabato 11 novembre con l’attesissimo ritorno in città di Massimo Ranieri che con il suo acclamato spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo” inaugurerà la nuova stagione teatrale.

Poi una carrellata di straordinari artisti del calibro di Raffaele Paganini che danzerà sulle note dei Pink Floyd ed Arturo Brachetti con le sue stravaganti ed oniriche illusioni. Gli “one man show” di Alessandro Siani, Enrico Brignano e Maurizio Battista. Il teatro civile di Marco Travaglio, la musica intramontabile della PFM che omaggerà lo straordinario sodalizio intrecciato con Fabrizio De Andrè 40 anni fa. La grande lirica del Conservatorio “Domenico Cimarosa” e il musical tratto dall’acclamata serie tv “Mare Fuori”. La prosa affidata a Laura Morante, Adriano Giannini e Gabriella Pession e la divulgazione scientifica in chiave fresca e divertente di Barbanera X. E per i più piccini lo spettacolo di Carolina Benvenga e il grande classico Disney “La Bella e la Bestia”. Tasselli di una proposta culturale e di intrattenimento incentrata sulla grande qualità e orientata ad un pubblico variegato e trasversale.

«Quello del Gesualdo sarà un cartellone completo, di grande qualità e adatto ad ogni tipo di sensibilità. Danza, musica, appuntamenti dedicati ai bambini, i migliori comici italiani. Insomma, un’altra stagione straordinaria, per la quale abbiamo deciso di non mettere in vendita gli abbonamenti per non vincolare il pubblico e dargli la possibilità di scegliere lo spettacolo più aderente alle sue aspettative – spiega il sindaco di Avellino, Gianluca Festa – Inoltre, abbiamo immaginato una stagione in continua evoluzione che, già nelle prossime settimane, si arricchirà di ulteriori appuntamenti. Ancora una volta – conclude il primo cittadino – il cartellone non costerà un centesimo alle casse comunali, perché attraverso i Fondi POC e gli incassi dei singoli spettacoli, non solo copriremo tutti i costi, ma contiamo anche di recuperare ulteriori risorse».

«Abbiamo lavorato tanto sulla qualità, con spettacoli non usuali, e in favore dei nostri affezionati spettatori, con una politica di prezzi che sicuramente incentiverà un afflusso importante – sottolinea il direttore artistico del Teatro “Gesualdo”, Enrico Provenzano – Puntiamo alla fidelizzazione di un numero sempre crescente di pubblico e al superamento dei numeri dello scorso anno. Per fare questo, nelle prossime settimane, concretizzeremo alcune trattative in corso e implementeremo una già ricca stagione teatrale con altri appuntamenti di sicuro richiamo».

IL CARTELLONE DEL TEATRO “CARLO GESUALDO” DI AVELLINO

11 novembre 2023

MASSIMO RANIERI

Tutti i sogni ancora in volo

Prosegue il meraviglioso viaggio di Massimo Ranieri insieme al suo pubblico con il suo ultimo e acclamato spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo” ideato e scritto con Edoardo Falcone.

Dopo aver incantato i principali teatri italiani e il pubblico del piccolo schermo con le due serate speciali omaggio al “varietà” di una volta su Rai 1 e la fiction Mediaset, Massimo Ranieri porterà il suo show al Teatro Gesualdo di Avellino sabato 11 novembre 2023. Un ritorno attesissimo per l’artista che nel teatro irpino ha sempre collezionato sold out e standing ovation.

7 dicembre 2023

PIO & AMEDEO

Felicissimo Show

La comicità dissacrante di Pio & Amedeo sbarca al Teatro “Gesualdo” per uno spettacolo imperdibile

Il duo comico più in voga del momento, reduce dai grandi successi in prima serata di Canale 5, sarà ad Avellino con lo spettacolo “Felicissimo Show”. Una carrellata di battute irriverenti, gag disarmanti e spunti raccolti dalla cronaca quotidiana che invaderà il palco del Teatro comunale con uno show politicamente scorretto

2 gennaio 2024

CAROLINA

Un Natale favoloso

Dalla TV al Teatro per far vivere a grandi e piccini un Natale magico

Carolina, in compagnia dei suoi simpatici ed inseparabili amici elfi, il buffo elfo Pymbor, il re delle marachelle Bèlmir e gli altri strampalati protagonisti della storia, arriva ad Avellino con uno show musicale e danzante assolutamente inedito che racchiude i suoi più grandi successi. Carolina e i suoi compagni d’avventura in una divertente caccia al tesoro in attesa dell’arrivo di Babbo Natale e della sua fedele renna dal naso rosso, Rudolph, dovranno salvare il Natale. Ci riusciranno?

20 gennaio 2024

COMPAGNIA DELL’ORA

La leggenda di Belle e la Bestia

La magia di uno dei classici della Disney raccontata in un musical travolgente, dall’epilogo inaspettato e mai raccontato

In un castello lontano un giovane principe, trasformato in una ripugnante bestia a causa della sua prepotenza, dovrà convivere con ricordi confusi del suo passato e di una principessa ormai diventati leggenda. Solo una persona in grado di amarlo più della sua stessa vita potrà spezzare l’incantesimo, riavvolgendo nuovamente lo scorrere inesorabile del tempo.

23 gennaio 2024

MARCO TRAVAGLIO

I migliori danni della nostra vita

La satira dissacrante di una delle voci più divisive del nostro tempo in uno spettacolo di teatro civile che ci invita a sorridere di più e ad informarci meglio

Marco Travaglio racconta, nel consueto stile satirico, gli ultimi 5 anni di storia italiana: ovvero come i poteri marci della politica, della finanza e dell’informazione hanno ribaltato il voto degli italiani, dal cambiamento alla restaurazione, dalla questione morale e sociale all’Ancien Régime e alla guerra infinita. E come possiamo difenderci da questi golpisti 2.0? Con il sorriso e una consapevolezza maggiore di tutto ciò che ci circonda.

24 gennaio 2024

BARBASCURA X

Amore Bestiale Tour

La Scienza proposta in chiave fresca e divertente nello spettacolo più sorprendente ed irriverente della stagione

Chimico, divulgatore scientifico, stand-up comedian, scrittore, cantautore, youtuber e presentatore TV per Dmax, Rai, Comedy Central. Tutto questo è Barbascura X, considerato uno dei divulgatori scientifici più influenti del web e il primo come numero di follower grazie alla sua celebre rubrica Scienza Brutta che ci parlerà di Natura in salsa satirica.

3 e 4 febbraio 2024

ALESSANDRO SIANI

20 anni di fiesta

20 anni di Fiesta, vent’anni di carriera per uno degli attori e comici più amati d’Italia

Alessandro Siani torna al Teatro “Gesualdo” per festeggiare con i suoi fan i 20 anni di carriera con uno spettacolo fuori dagli schemi. Dalle avventure dello scugnizzo Tatore, protagonista con il suo “mezzo” di avventure mirabolanti, all’ultima cena di Gesù, Siani riproporrà il suo iconico spettacolo in una veste nuova che però non tradisce quegli aspetti comici e quelle gag esilaranti che hanno contraddistinto la carriera di uno degli artisti più amati d’Italia

19 febbraio 2024

SHINE – PINK FLOYD MOON

Guest RAFFAELE PAGANINI

Le leggendarie musiche dei Pink Floyd eseguite dal vivo nello spettacolo di un grandissimo Raffaele Paganini

Raffaele Paganini, uno dei più grandi e amati ballerini italiani, sarà il protagonista di SHINE Pink Floyd Moon di Micha van Hoecke, l’opera rock con le musiche eseguite dal vivo dai Pink Floyd Legend, la formazione oggi riconosciuta come tra le migliori interpreti in Europa della musica dei Pink Floyd, e con la Compagnia Daniele Cipriani per uno spettacolo onirico e psichedelico.

29 febbraio 2024

PFM – Premiata Forneria Marconi

Canta De Andrè Anniversary

A 40 dall’uscita di “Fabrizio de André e PFM in concerto”, la Premiata Forneria Marconi torna sui palchi di tutta Italia per rende omaggio a quel fortunato sodalizio

Dopo un intenso tour mondiale che ha riscosso un travolgente successo dal Giappone alle Americhe passando per il Regno Unito, “PFM canta De André – Anniversary” fa tappa ad Avellino con un concerto eccezionale che non solo celebrerà il sodalizio artistico ed umano tra la PFM e Faber, ma ripercorrerà i più grandi successi del vastissimo repertorio del gruppo con divagazioni tra i brani tratti dal nuovo album “Emotional Tattoos”

9 marzo 2024

ENRICO BRIGNANO

Ma… diamoci del tu

Uno dei più grandi mattatori della scena teatrale italiana torna ad Avellino con il suo fortunatissimo show per una serata esilarante all’insegna della grande comicità

Il comico, cabarettista, showman e attore romano di nuovo al “Gesualdo” con “Ma… diamoci del tu”, uno spettacolo di puro cabaret in cui la vita quotidiana, le dinamiche dello stare insieme e le vicissitudini di tutti i giorni faranno da cornice alla verve e alla vis comica di un artista che è entrato nel cuore di un pubblico sempre più ampio e trasversale

13 marzo 2024

MARE FUORI

Il Musical

La serie tv più amata dal pubblico italiano arriva per la prima volta a teatro e diventa una nuova sfida musicale e attoriale che ruoterà attorno ai brani originali apprezzati sul piccolo schermo

Il musical, diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live, si dipanerà attorno alla vicende dei detenuti del carcere minorile di Nisida e avrà tra i protagonisti alcuni tra i volti più amati della serie tv. Rosa Ricci sarà interpretata da Maria Esposito, Dobermann da Enrico Tijani, Totò da Antonio Orefice; Micciarella avrà invece il volto di Giuseppe Pirozzi, Milos quello di Antonio D’Aquino, Nunzia quello di Carmen Pommella. A interpretare una delle guardie vedremo il cantautore Andrea Sannino, mentre Pascale Langer sarà Yuri.

23 marzo 2024

ARTURO BRACHETTI

Solo

7 stanze, oltre 60 personaggi per uno show straordinario per salutare il ritorno di un artista camaleontico come Arturo Brachetti

“Solo” è un varietà surrealista e funambolico, un magico viaggio nella mente e nell’arte di Arturo Brachetti, nei suoi sogni, ricordi e fantasie, ma anche in quelli di tutti noi. Una casa della memoria e delle emozioni, nelle cui 7 stanze decine e decine di personaggi prenderanno vita grazie alla magia di un maestro dell’imprevedibile e dell’incredibile.

28 marzo 2024

MAURIZIO BATTISTA

Caro Babbo Natale ti scrivo…

Dopo il successo della sua “Serata indimenticabile” al Circo Massimo a Roma, Maurizio Battista torna a farci divertire con un nuovo spettacolo pieno di aneddoti e curiosità

Nel nuovo e dissacrante spettacolo, la vita personale di Maurizio Battista si mischierà allo sguardo fanciullesco rivolto alle dinamiche della realtà che ci circonda in un mix esplosivo e coinvolgente di gag, coreografie, ricordi, musicisti d’eccezione e ospiti variegati che sapranno tenervi compagnia nel corso di uno show sfaccettato e di sicuro godimento

6 aprile 2024

ADRIANO GIANNINI, LAURA MORANTE, GABRIELLA PESSION

Stanotte ho fatto un sogno

La grande prosa di matrice shakespeariana in uno spettacolo onirico e disincantato

Quattro personaggi insonni, interpretati da alcuni tra i più importanti attori teatrali italiani in “pigiama da sera”, vivono una notte piena di domande e si ritrovano a sognare da svegli e a raccontarsi paure, desideri, amori e dubbi in uno spettacolo scandito dal ritmo dei versi di William Shakespeare

29 aprile 2024

CONSERVATORIO “DOMENICO CIMAROSA”

“Il matrimonio segreto” opera su libretto di Giovanni Bertati e musiche di Domenico Cimarosa

Una delle poche opere buffe entrate nel repertorio dei teatri europei del Novecento chiuderà la stagione del “Teatro Gesualdo” di Avellino

A 233 anni dalla sua prima rappresentazione teatrale a Vienna, il Conservatorio di Avellino rende omaggio al compositore Domenico Cimarosa con una delle opere più mirabili della Scuola Napoletana settecentesca che mette in scena la vicenda di Paolino e Carolina, giovani sposi segretamente uniti in matrimonio, e degli altri personaggi che si alterneranno in un vorticoso susseguirsi di intrecci tipici dell’opera buffa

I biglietti per assistere agli spettacoli in cartellone del Teatro “Gesualdo” di Avellino saranno disponibili in prevendita sui siti TicketOne e Go2