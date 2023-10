Al via il prossimo 17 novembre il nuovo corso di alta formazione della Camera di Commercio Irpinia Sannio

Prenderà il via il prossimo 17 novembre, in modalità on line, il corso di alta formazione “La responsabilità da reato ex d.lgs. n. 231/2001: modelli organizzativi e organismi di vigilanza” rivolto a titolari, manager, dipendenti di impresa, consulenti e liberi professionisti, promosso dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio, in collaborazione con il Consorzio Universitario Promos Ricerche e la Scuola di Governo del Territorio.

“L’Ente Camerale – dichiara Girolamo Pettrone Commissario Straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio – sta investendo molto sulla formazione specialistica alle imprese, su temi di rilevante attualità che consentono al tessuto economico imprenditoriale dei nostri territori di essere più competitivo sui mercati nazionali e internazionali. Il corso è finalizzato al trasferimento di conoscenze e competenze per supportare le PMI nel processo di implementazione e gestione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi della normativa del d.lgs.vo n. 231 del 2001, per la gestione e la prevenzione del rischio di reato, lo svolgimento dell’attività̀ di vigilanza sulla corretta attuazione del modello e sul suo puntuale aggiornamento.”

“Il corso – dichiara Riccardo Realfonzo Professore Ordinario di Economia dell’Università del Sannio e direttore scientifico del Consorzio Universitario Promos Ricerche – si focalizzerà sulle attività che l’azienda dovrà porre in essere per la creazione del Modello organizzativo per la gestione ed il controllo del rischio e la ricaduta che l’attuazione del modello avrà sulle principali funzioni aziendali coinvolte. Saranno esaminati anche il ruolo e le modalità operative dell’Organismo di Vigilanza e il coordinamento con gli altri organi e funzioni di controllo, i flussi informativi che l’azienda dovrà predisporre al fine di dare concreta attuazione alla vigilanza, la gestione del rischio penale in tema di sicurezza sul lavoro ed ambientale.”

L’avviso pubblico per la partecipazione al corso è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente Camerale www.irpiniasannio.camcom.it