Il progetto è promosso dall’Amministrazione Comunale di Gesualdo del Sindaco Domenico Forgione e dall’Associazione IMMAGINARIA ets

Gesualdo – Fervono i preparativi per la manifestazione “Gesualdo The Magic of Christmas”, progetto promosso dall’Amministrazione Comunale di Gesualdo del Sindaco Domenico Forgione e dall’Associazione IMMAGINARIA ets. con il presidente Giovanni Calicchio. Il progetto con il Mercatino di Natale e le tante attrazioni punta alla realizzazione di un evento Natalizio di eccellenza.

Questo evento sarà un’integrazione tra spettacolo, patrimonio storico – culturale – turistico ed economico dice la delegata al commercio e agli eventi del Comune di Gesualdo, aggiungendo che Sviluppare la Consapevolezza della bellezza del proprio territorio può aumentare la curiosità e il turismo destagionalizzato che è un grande potenziale su cui investire.

Ai piedi del Castello di Carlo Gesualdo inizierà il magico percorso.

Lo spettatore troverà un intero villaggio in stile londinese: le facciate saranno costituite da grandi finestre a golfo, porte in legno, tettoie e tetti spioventi.

Tutta l’area d’ingresso sarà contornata di luci, insegne dedicate al percorso, agli espositori e al mercatino.

“Anim-attori” in costume accompagneranno il visitatore lungo il percorso che racconterà la magia del Natale. Tanti gli spettacoli: cori natalizi, cori gospel, musical, monologhi, racconti incantati e artisti di strada. Il visitatore si troverà calato in un clima natalizio unico.

Lungo il percorso si potranno degustare specialità tipiche della tradizione culinaria Irpina e Campana e vario sarà lo shopping natalizio offerto.

Il visitatore sarà guidato alla scoperta della dimora di Santa Claus dove le luci fioche, i drappeggi, gli arredi, i dipinti e tanti dettagli renderanno unico questo ambiente. Sarà possibile incontrare Babbo Natale, visitare la fabbrica dei giocattoli, visitare la cucina di mamma Natale e la casa dello Scrooge.

Presenti tutte le condizioni affinché la manifestazione possa incrociare il consenso delle famiglie, delle scuole, dei bambini, dei giovani e delle persone di tutte le età.

Segue il calendario:

24-25-26 novembre 2023

1-2-3- dicembre 2023

8-9-10- dicembre 2023

15-16-17 dicembre 2023

23-26-27 dicembre 2023

29-30 dicembre 2023

6-7 gennaio 2024

ORARIO CONTINUATO 10.00 – 22.30