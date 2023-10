Il 3 novembre l'artista torna con il suo attacco più potente dopo il freestyle pubblicato a sorpresa

Già dalla pubblicazione del freestyle “TAPPOST” sul suo account Instagram (https://www.instagram.com/reel/CyihPRrN7GG/) sapevamo di doverci aspettare qualcosa di grosso. Finalmente ci siamo. VALE LAMBO ritorna nel game in stile Saiyan con il suo nuovo singolo “GENKIDAMA” (Warner Music Italy) fuori ovunque venerdì 3 novembre.

Beat, flow e rime che arrivano anche a chi non vuole sentire, un monito a loro ma anche a se stesso. Il rapper è qui e nessuno può metterlo in dubbio; la sua è un’onda energetica che travolge, un manifesto di una nuova era artistica in nome di una realness senza compromessi.

“In questo nuovo singolo ho cercato di racchiudere tutte le mie energie e le mie forze. È la conferma della mia entrata in scena. – spiega Vale Lambo – È un singolo che lancia frecciatine sia al vecchio me che a coloro che magari non credono più in me.”

Sia “GENKIDAMA” che il freestyle “TAPPOST” sono espressione della versatilità di Vale Lambo, sempre capace di creare delle hit dimostrando allo stesso tempo tutto il suo talento. Cambiano le ere, ma il livello rimane sempre altissimo, in attesa di ciò che verrà.

Valerio Apice nasce a Secondigliano nel 1991. A soli 17 anni, entra a far parte del collettivo 365muv e incide il brano “È meglio pe’ loro”. Ma è con Le Scimmie, duo formato insieme al rapper Lele Blade, che ha raggiunto il successo e si è fatto conoscere dal grande pubblico. Nel 2018 pubblica il suo album di debutto intitolato “Angelo”, composto da quattordici brani scritti in collaborazione con i produttori di Dogozilla, etichetta discografica fondata da Don Joe. Il 3 giugno 2019 viene annunciata la firma di Vale Lambo per BFM Music, etichetta del rapper Luchè. L’uscita del secondo disco ufficiale, “Come il Mare”, avviene il 25 settembre 2020. Il disco ha presentato collaborazioni importanti, quali Luchè, Geolier, MadMan, Lele Blade, Carl Brave, Franco Ricciardi, Nayt, Dani Faiv e CoCo. Ad agosto 2021 esce “WEOM”, seguito a marzo 2022 da “FuFu” feat. Slings, a maggio dalla serie di freestyle “RFTS 1”, “RFTS 2” e “RFTS 3: Transalp”, a settembre da “Last Night” e a novembre da “TAG”, mentre a marzo 2023 il rapper torna con “U&Me”. Vale Lambo è anche tra i protagonisti del collettivo SLF (Solo La Fam), formato da alcuni dei maggiori fuoriclasse della scena rap campana. Il loro primo progetto “WE THE SQUAD VOL. 1” è certificato disco d’oro (dati diffusi da FIMI/GfK Italia) e contiene i singoli “CADILLAC” e “TRAVESURAS”, certificati dischi di platino.