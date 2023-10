“CHIME S.p.A nuovo partner della Scandone

La società si occupa della distribuzione di prodotti chimici per il cuoio a marchio Stahl e la produzione di prodotti chimici a marchio proprio

Dopo la brillante vittoria in casa contro Corato, gli uomini di coach Sanfilippo sono ritornati sul parquet del “Del Mauro” per preparare l’ostico impegno infrasettimanale in quel di Salerno, contro la Power Basket, in programma al Pala Silvestri mercoledì 1 Novembre alle ore 20, valido per il sesto turno del campionato di serie B interregionale. Oltre i successi riportati sul campo, la società del patron Trasente continua a riscontare consensi e furore anche al di fuori, pertanto è lieta di annunciare un nuovo partner che ha deciso con serietà ed entusiasmo di puntare sullo storico marchio Scandone. Trattasi di “CHIME S.p.A”, attiva da 40 anni sul territorio locale e società principale di un Gruppo il cui “core business” è la distribuzione di prodotti chimici per il cuoio a marchio Stahl e la produzione di prodotti chimici a marchio proprio. L’azienda oggi opera a Solofra, S. Croce sull’Arno , Arzignano e Magenta ed è leader nel settore della commercializzazione di prodotti chimici conciari e non solo. “L’attenzione rivolta al contesto locale nel quale la nostra azienda opera è sempre stata massima e siamo lieti di sponsorizzare l’ ASD Felice Scandone per la stagione sportiva 2023/2024, confidando nel successo dell’iniziativa e con l’augurio che il basket avellinese torni allo splendore degli anni di appartenenza alla massima serie”. Queste le parole dell’amministratore delegato dell’azienda, dott.ssa Mariarosaria D’amore, che certificano una collaborazione proficua e collaborativa con la neo società del patron Trasente.