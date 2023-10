Sarà attivo dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Ariano Irpino - Ad Ariano Irpino nei giorni 1 e 2 Novembre attivo il Servizio Navetta per raggiungere il cimitero. L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, con delibera di Giunta Comunale n. 271 del 26 ottobre 2023 in occasione della Festa di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, ha predisposto un Servizio di navette gratuito nei giorni di mercoledì 1° e giovedì 2 novembre 2023, durante l’apertura del Pio Luogo che funzionerà in orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Il Servizio sarà attivo dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 con frequenza andata/ritorno ogni 30 minuti e partenza in contemporanea dai rispettivi Capolinea di Piazza Plebiscito e del P.le antistante il Pio/Luogo, oltre al collegamento con il Cimitero del Servizio delle Circolari dell’Azienda Mobilità Ufitana.