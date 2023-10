Il "Del Mauro" è un fortino

Avellino - La Scandone Avellino ci ha preso gusto e, davanti al suo caloroso pubblico, porta a casa la sua terza vittoria casalinga battendo a domicilio nientedimeno che la capolista Corato con il punteggio di 87-72 che viene raggiunta in vetta alla classifica proprio dalla squadra avellinese a 8 punti. E’ stato un match in cui il team di coach Sanfilippo ha anche espresso sprazzi di ottimo basket contro una squadra giovane ma dal gran potenziale. Nello starting five l’Itecna è costretta ancora a rinunciare al pivot Cianci: l’ematoma al vasto mediale, riportato nella trasferta di Benevento, lo terrà lontano dal parquet ancora per alcune settimane. Nel primo quarto sono però gli ospiti guidati dal capitano Vaulet a provare ad indirizzare la gara nel verso giusto approfittando di una difesa biancoverde poco aggressiva. Al 10’ il tabellone segnala 16-22 per la squadra pugliese. Al ritorno sul parquet subito un mini parziale di 7-0 dei lupi firmato da Bianco, autore di un secondo quarto strepitoso chiuso con 10 punti e 4 rimbalzi che riporta il team biancoverde a condurre la gara.

Sale in cattedra anche capitan Trapani e Avellino riesce ad esprimere anche buone trame di gioco. Corato, però, non molla e resta attaccata alla gara con le triple del solito Vaulet e Montikis. Sono Soliani e Sanchez a ricacciare indietro il team ospite e l’Itecna può andare al riposo lungo avanti di 9 punti (48-39). Dopo l’intervallo la Scandone parte fortissima e determinata e chiude virtualmente la gara: Sanchez è una spina nel fianco per la difesa avversaria e diventa mattatore assoluto del match con con ottime giocate in avvicinamento al canestro e dalla lunga distanza ( chiuderà con 26 punti e 7 rimbalzi) , ma è l’intero quintetto avellinese ad esprimere un ottimo basket. Al 30’ i lupi di coach Sanfilippo toccano il massimo vantaggio: + 15 ( 71-56). Nell’ultimo periodo il team del patron Trasente gestisce bene il vantaggio con Pichi e Bianco e prova anche a risparmiare qualche energia in vista del prossimo impegno infrasettimanale.

La partita si chiude con il punteggio di 87-72 per i padroni di casa al grido “Lupi – Lupi” del pubblico in visibilio. Così il coach biancoverde Sanfilippo a fine partita: “Abbiamo giocato un’ottima gara, bravi a riconoscere dopo 10 minuti i loro punti di forza e limitarli, all’inizio eravamo un po’ pigri. Quando abbiamo aumentato l’intensità di gioco loro hanno fatto fatica e noi abbiamo trovato ottime trame di gioco in attacco con i pick and roll. Corato è una squadra giovane ma con un’ottima identità di gioco. Una menzione speciale va a Soliani che in difesa è migliorato tantissimo e a Bianco, autore di un’ottima gara. Ma devo fare i complimenti a tutti i miei uomini. Oggi però vorrei mandare un pensiero ad un nostro tifoso scomparso poche ore fa, Lorenzo Scafuri, un amico ma soprattutto un grande tifoso della Scandone. Un caloroso abbraccio a tutta la sua famiglia”

Non c’è neanche il tempo di esultare che gli uomini di coach Sanfilippo sono attesi mercoledì 1 Novembre a Salerno per il turno infrasettimanale contro la Power Basket, match valido per la sesta giornata del campionato di serie B interregionale. Palla a due prevista al Pala Silvestri alle ore 20. Parziali: 16-22; 32-17;23-17; 16-16 Tabellini: Borea, D’Offizi 7 , Sanchez 26, Scolpini, Bianco 18, Mazzagatti 10, Soliani 11, Pichi 6, Trapani 9 Borea, Bassilekin