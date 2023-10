Avellino, torneo di Poetry Slam “Avionica”

A condurre tutte le serate sarà l’MC resident: Stella Iasiello

Avellino - Dopo il successo dello scorso anno Caspar Campania Slam Poetry ripropone il torneo di poetry slam “Avionica” che si terrà presso il circolo arci “Avionica” di Avellino (AV), sito in via Colombo 16. “Abbiamo voluto aggiungere più qualificatorie” ci dice Stella Iasiello, referente su Avellino per Caspar e coordinatrice regionale per LIPS “perché il pubblico irpino ha risposto molto bene lo scorso anno, mettendosi in gioco sia come perfomer, che come pubblico votante. Inoltre abbiamo capito che i tempi erano maturi per fare rete sul territorio e ringraziamo Apple Pie Lgbt+ Avellino Associazione Aderente Arcigay per aver raccolto subito il guanto di sfida, facendoci da partner per la data di marzo, che sarà dedicata alle tematiche queer. È solo una delle tante collaborazioni che, speriamo, ci saranno in futuro.”

Il Poetry Slam è una competizione in cui i poeti gareggiano tra loro recitando i propri versi in 3 minuti, senza l’ausilio di oggetti, costumi di scena e accompagnamenti musicali, quindi usando solo il proprio corpo e la propria voce. Il torneo, autoconclusivo, avrà cinque qualificatorie (18 novembre 2023 – 16 dicembre 2023 – 20 gennaio 2024 – 17 febbraio 2024 – 23 marzo 2024, slam dedicato alle tematiche queer in collaborazione con Apple Pie – 20 aprile 2024): il vincitore di ogni slam si “scontrerà” con gli altri nella finalissima del 18 maggio 2024 e il vincitore della finale accederà direttamente alla finale regionale del Campionato Regionale

Ciò sarà possibile grazie all’aiuto del pubblico presente in sala: a votare il concorrente preferito sarà infatti proprio il pubblico, che esprimerà le sue preferenze in base alle tecniche interpretative e di scrittura dell’autore. Il pubblico avrà quindi il pieno potere di decidere le sorti della gara, la cui equità di conduzione è tutelata dall’MC di gara, il Maestro di Cerimonia, e dal notaio, che cronometrerà le singole performance e calcolerà i punteggi attribuiti ai partecipanti dal pubblico. A condurre tutte le serate sarà l’MC resident: Stella Iasiello.