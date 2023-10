Ieri una calorosa accoglienza per la prevenzione in rosa

Sperone (Av) - Nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 ottobre, si è svolta, presso la Scuola dell'Infanzia in via dei Funari a Sperone, una nuova giornata dedicata alla prevenzione in rosa organizzata dall'associazione Amos Partenio.

Tantissime le visite gratuite effettuate dagli specialisti presenti: il senologo dottor Carlo Iannace, l’ecografista dottor Michele Capozzi, il nefrologo dottor Michele Cibelli, il fisioterapista dottor Walter Iannaccone, il dermatologo dottor Raffaele Iandoli. A loro vanno i ringraziamenti dell’Amos Partenio per la disponibilità e la professionalità con cui divulgano l’importanza della prevenzione sul territorio.

L’associazione, inoltre, desidera ringraziare, oltre a quanti hanno partecipato all’iniziativa e alla proprie volontarie, il sindaco del comune di Sperone, Adolfo Alaia, e tutta l’amministrazione comunale, in particolare la consigliera Paola Rosiello, per l’accoglienza e il calore che riservano a tutti noi ogni volta che portiamo nel loro comune la prevenzione in rosa.

Per i prossimi appuntamenti con la prevenzione è possibile seguire il calendario sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania. Intanto vi ricordiamo che è partita, anche quest’anno, la raccolta fondi “Sette Passi per un Sorriso”, per donare un sorriso ai più piccoli grazie alle creazioni natalizie rosa e blu, colori simbolo della prevenzione del tumore al seno e dell’autismo. Non conta quanto manca al Natale, ciò che conta è vivere questo tempo con amore e solidarietà.