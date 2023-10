Un contest fotografico per raccontare volontariato e territorio

Fino al 5 novembre gli ETS delle due province potranno inviare una foto (inedita, a colori e scattata in formato orizzontale) che, si legge nel regolamento pubblicato sul sito www.cesvolab.it, “racconti l’impegno per il territorio dell’associazione ritraendo i volontari con un monumento o un luogo che identifica il territorio stesso

I volontari di Irpinia e Sannio avranno la possibilità di promuovere un monumento o un luogo del loro territorio al quale tengono particolarmente, che vogliono recuperare o semplicemente far conoscere. L’occasione è quella del contest Terre di Volontari in foto, l’iniziativa del CSV Irpinia Sannio Ets giunta alla sua seconda edizione e che per quest’anno avrà come tema “Noi e la nostra Terra di Volontari”.



Fino al 5 novembre gli ETS delle due province potranno inviare una foto (inedita, a colori e scattata in formato orizzontale) che, si legge nel regolamento pubblicato sul sito www.cesvolab.it, “racconti l’impegno per il territorio dell’associazione ritraendo i volontari con un monumento o un luogo che identifica il territorio stesso o che si vuole promuovere per particolari motivazioni legate anche alla storia dell’ETS stesso”.



Una commissione composta da esperti e rappresentanti del CSV sceglierà le 12 foto migliori che verranno tutte inserite nel calendario 2024 del Centro Servizi stilando anche una classifica dal primo al dodicesimo posto. Gli ETS che avranno inviato le foto classificatesi al primo, al secondo ed al terzo posto saranno inoltre premiati con la realizzazione da parte del CSV Irpinia Sannio di un evento di promozione del monumento o del luogo fotografato. Saranno inoltre premiati anche gli ETS classificatisi dal quarto al dodicesimo posto con un trofeo/targa ed un servizio foto-video di presentazione dell’associazione a cura sempre del Centro Servizi.



«Il contest fotografico che abbiamo lanciato un anno fa per il calendario 2023 del CSV Irpinia Sannio Ets ha riscosso un grande successo – racconta il presidente del Centro Servizi Raffaele Amore – e questo ci ha spinti a replicare l’iniziativa. Il tema scelto per questa edizione mette al centro il legame tra territorio e volontariato e siamo curiosi di conoscere i luoghi ed i monumenti che le associazioni di Irpinia Sannio sceglieranno per raccontare questo legame».