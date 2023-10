Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere

Si è tenuto presso l’anfiteatro di Santa Maria Capua a Vetere il premio SCUOLA & DONNE – Motori di cambiamento. Ringraziamo l’amministrazione comunale di santa Maria Capua a Vetere per aver patrocinato l’iniziativa. Un’iniziativa, fatta di tante anime, tutte a lavorare con l’obiettivo di creare emozioni. Obiettivo raggiunto con Rosa Praticò, presidente della officina delle idee, l’avvocato Raffaele Iervolino degli istituti scolastici Iervolino, Nunzio Illuminato patron del resort la baita del re e Pino la Pasta, presidente del club Supercar Italia. Un club fatto di uomini, donne, famiglie, sempre pronti a sostenere iniziative di alto profilo sociale, tutti insieme con il rombo dei motori hanno acceso la giornata. Una giornata che metteva al primo posto la scuola. La seconda agenzia educativa che forma le donne e gli uomini di domani, attraverso queste iniziative, volte a premiare le eccellenze di una scuola sempre più presente nella vita e nel futuro possibile. La commissione, di alto profilo etico ha voluto premiare la

Dott.ssa MONICA MATANO – Dirigente USR Campania – Ambito Territoriale per la provincia di Caserta

La società ha necessità di queste intelligenze per cercare vie diverse per uscire dalla stagnazione delle idee che rallentano il progredire di un mondo “colto”. Un premio prestigioso per una donna straordinaria, premiata dall’assessora De Iasio Edda con delega in materia di Pubblica Istruzione. Alla dottoressa Monica Matano è stata consegnata un’opera donata dallo scultore partenopeo, Lello Esposito, un maestro, unartista di fama mondiale. E ancora, un lavoro di una giovane talentuosa artista, Alessia Autiero Dare spazio a giovani artisti, li incoraggia a progredire nell’ arte che professano.

A seguire, la giornata è approdata in un Luogo di cultura e formazione l’istituto ” I Carissimi ” lì dove l’accoglienza è la cultura è di casa, grazie alla proverbiale disponibilità dell’avvocato Raffaele Iervolino. Una giornata magica, dove tutte le alte professionalità dell’istituto ” I carissimi ” e soprattutto i ragazzi, hanno accolto i tantissimi ospiti, nel miglior modo possibile. Un importante regia ha visto in Nunzio Illuminato, patron del resort ” la baita del re ” coinvolgere tante imprese del food. Tante le eccellenze coinvolte da tutta la regione e non solo. La tradizione della cucina campana, come protagonista, una cucina a chilometro 0 che guarda alla sostenibilità di un futuro migliore. Mangiare sano vuol dire vivere bene e tanto. Un altro giovane talentuoso Giuseppe Illuminato, Inizia il proprio percorso formativo all’età di 10 anni, nell’attività di famiglia, pulendo i mitili, fino ad avere la prima esperienza stellata all’età di 16 anni, presso il castello di Spaltenna con Vincenzo Guarino, per arrivare poi alla Cucina della pergola, da 4 anni con lo chef Heinz Beck dove attualmente lavora. Un’altra eccellenza della nostra regione presente ai ” Carissimi ” Alfonso Giarletta per l’associazione ” I meridiani ” che ha dato un fattivo contributo alle iniziative

Per Rosario Lopa della Direzione Regionale ASI – Associazioni Sociali e Sportive Italiane. È fondamentale, per una Nazione come l’Italia e in Campania in particolare, sostenere l’imprenditoria femminile attraverso il supporto per la creazione di piccole e medie imprese e auto imprenditoria, e Smart&Start, a supporto di startup e Pmi innovative, destinando per ciascuna linea di intervento fondi economici, in favore della creazione, sviluppo e consolidamento di imprese guidate da donne. Va sottolineato la necessità di agevolare la realizzazione di progetti imprenditoriali innovativi, supportando lo startup femminili attraverso attività di mentoring, assistenza tecnico-manageriale e per la conciliazione vita-lavoro, creare così un clima culturale favorevole che valorizzi l’imprenditorialità femminile attraverso misure di accompagnamento, monitoraggio e campagne di comunicazione.