"Insieme per Avellino e l'Irpinia" e "Svimar" sollecitano il governo

Alla luce delle buone notizie avute recentemente, come l’implementazione delle navette da Avellino ad Afragola stazione alta velocità (andata e ritorno) grazie all’impegno di “Insieme per Avellino e l’Irpinia” e “Svimar” e la recente riunione in regione Campania voluta dal consigliere con delega ai trasporti Cascone sui ristori ai comuni interessati dal passaggio della linea ferroviaria Napoli-Bari alta velocità/alta capacità, si ritiene opportuno sollecitare ulteriormente il governo nazionale a dare a questi territori i fondi di sviluppo e coesione (FSC) fondamentali per la programmazione di enti comunali che diversamente vedrebbero il loro destino in bilico, così come per la piattaforma logistica.

E’ bene che la premier Meloni faccia cose concrete, ricordando tutte queste realtà delle aree interne che rischiano la desertificazione.