Appuntamento per accompagnare i giovani verso il mondo del lavoro

Giovedì 16 novembre ore 10.00 Camera di Commercio Piazza Duomo, 5

La Camera di Commercio Irpinia Sannio ha attivato un’importante partnership conManpower società leader nelle soluzioni di ricerca, selezione di giovani talenti che fanno il loro primo ingresso nel mondo del lavoro o professionisti nel pieno della loro carriera, stipulando un protocollo d’intesa in tema di orientamento al lavoro, che integra e arricchisce l’insieme di servizi e attività forniti dall’Ente camerale per aiutare studenti, inoccupati, disoccupati, imprenditori e occupati a prendere decisioni più consapevoli sul piano formativo e professionale per il proprio futuro.

L’orientamento alle scelte di studio e lavoro – afferma Girolamo Pettrone Commissario Straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio – è divenuto un asse portante delle attività dell’Ente camerale, in coerenza con la propria mission istituzionale, ponendo a servizio delle imprese e della formazione il proprio expertise per facilitare la riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro, agendo sull’importanza dell’acquisizione e rafforzamento delle competenze da parte dei giovani, sperimentando e sviluppando tutte quelle abilità e capacità del proprio bagaglio culturale utili ad avvicinarsi al mutevole mercato del lavoro.

Al fine di favorire l’attraction di candidati, l’incontro tra domanda e offerta di lavoro ed il placement, sarà realizzato a cura di Manpower un Recruiting Day giovedì 16 novembre presso la sede camerale di Piazza Duomo 5 ad Avellino a partire dalle ore 10.00.

L’iniziativa si rivolge a giovani diplomati, laureandi e neolaureati del territorio in cerca di prima occupazione che avranno l’occasione di conoscere le opportunità formative e di impiego attive nel proprio territorio, partecipare a colloqui conoscitivi one-to-one con i selezionatori Manpower che verificheranno la compatibilità di ciascun curriculum con le ricerche attive che stanno seguendo, e godere della loro intermediazione per ottenere un contratto di lavoro.

La partecipazione all’evento potrà essere propedeutica ad un successivo appuntamento in cui si organizzeranno incontri con le imprese.

Gli interessati possono candidarsi online, compilando l’apposito form, e caricare il proprio Curriculum Vitae tramite il link di Manpower presente sulla locandina scaricabile anche dal sito camerale www.irpiniasannio.it.