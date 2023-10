Avellino – Nuovo corso di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Un tavolo di confronto presso la Prefettura

La scrivente O.S. FIASE, in nome e per conto di una serie significativa di lavoratori, con riferimento al nuovo corso di gestione del ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Avellino e ai successivi incontri con tutti i soggetti istituzionali interessati, risultati vani, si chiede la convocazione di un tavolo di confronto presso la Prefettura di Avellino con Irpinia ambiente spa e le altre istituzioni coinvolte precisamente il Comune di Avellino, la Società Grande srl, la Società De Vizia spa, per risolvere positivamente il problema dei lavoratori interessati.