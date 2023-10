Il 4 e 5 novembre presso i locali annessi alla parrocchia di S. Alfonso Dei Liguori, piazza Don Luigi Sturzo 10, quartiere San Tommaso

Avellino - Il Lions Club Avellino Host, presieduto dal dott. Stefano Avitabile, con la collaborazione del Lions Club Principato Ultra, presieduto dal dott. Saverio Crisci, del Leo Club Irpinia, presieduto dalla dott.ssa Camilla Caiazzo, della Croce Rossa Italiana Comitato di Avellino, presidente dott. Aurelio Mazzocca, con il Patrocinio dell'ASL Avellino e dell'AORN San G. Moscati, propone due giornate di Screening e Prevenzione del Diabete tipo II sabato 4 e domenica 5 novembre presso i locali annessi alla parrocchia di S. Alfonso Dei Liguori, parroco Padre Antonio Marcello Proietto, piazza Don Luigi Sturzo 10, quartiere San Tommaso, Avellino.

Un team multidisciplinare di sanitari, medici specialisti e biologhe nutrizioniste, offriranno gratuitamente determinazione di glicemia capillare, visita cardiologica, ecografia del fegato per la ricerca del “fegato grasso”, valutazione degli indici antropometrici, counselling nutrizionale. Lo screening è indirizzato prioritariamente alle persone che non abbiano già avuto la diagnosi di diabete tipo II e non seguano dunque uno specifico trattamento medico. Il Lions International, grazie alla lungimiranza del Governatore Distretto 108Ya dott. Pasquale Bruscino, del Presidente della Zona 16 dott. Biagio Cefalo, del Coordinatore Distrettuale Prevenzione Diabete dott. Domenico Minasi, persegue da tempo la problematica legata al Diabete Tipo II.