La prodezza di capitan Trapani

L’ASD Scandone Avellino sconfigge la Promobasket Marigliano tra le mura amiche del Del Mauro con il punteggio di 74-72 dopo un finale thriller e deciso sul suono della sirena grazie ad una giocata pazzesca di capitan Trapani e sale a quota 6 punti in classifica nel campionato di serie B interregionale.

Al pronti via, la Scandone Avellino è costretta a fare a meno di Cianci che resta ai box per un problema al quadricipite che sarà valutato in settimana.

Prima parte di gioco con diversi errori su entrambi i lati del campo, Avellino e Marigliano partono con il freno a mano tirato ed hanno grosse difficoltà a trovare la via del canestro anche per le buone difese messe in campo. I lupi biancoverdi sembrano soffrire la fisicità degli avversari, mentre gli ospiti non riescono a servire al meglio i propri tiratori.

E’ sul finire del secondo periodo che con il duo Sanchez – Pichi la Scandone riesce a piazzare un parziale di 7-2 che rompe l’equilibrio della gara e le consente di chiudere il primo tempo avanti 32- 26, nonostante Raupys e Spera che provano a limitare i danni per il team napoletano.

Al ritorno in campo Avellino prova a scappare grazie alle giocate di un super Soliani che realizza 9 punti nel terzo periodo e allunga il vantaggio dei padroni di casa ma Marigliano, dopo la strigliata di coach Petrillo, si rifà sotto grazie ad Ingrosso che prende per mano i suoi nel momento più delicato della gara. L’ultimo periodo inizia con i biancoverdi avanti 48-42, la Scandone non riesce a gestire il suo vantaggio a causa anche dei troppi tiri liberi sbagliati negli ultimi minuti. Finale thriller con Marigliano che approfitta del tecnico chiamato a Bianco e grazie alle due triple di fila di Ogiemwonyi e alle giocate sotto canestro di Raupys rimette il muso avanti ad un minuto dalla fine. Gli ospiti hanno la possibilità di chiudere la gara ma non trovano il canestro con Cimminella e dall’altro lato del campo Trapani ,all’ultimo secondo dopo aver fatto 1 su 2 ai liberi e aver pareggiato l’incontro, recupera palla e allo scadere regala la vittoria alla squadra avellinese. Raggiante coach Sanfilippo: “Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno giocato una partita di grande sacrificio contro una squadra ben strutturata. Sicuramente abbiamo pagato la scarsa rotazione dei lunghi, pesante l’assenza di Cianci che dopo la botta di Benevento rischia anche di saltare la prossima gara. Di certo siamo stati fortunati nell’ultimo possesso dove Trapani ha fatto una giocata pazzesca regalandoci la vittoria. Nonostante i problemi fisici il capitano continua a giocare da leader. I ragazzi hanno dimostrato una voglia pazzesca di portare a casa la gara e sono stati bravi a non disunirsi nei momenti salienti del match”

La squadra di coach Sanfilippo sale a quota 6 punti in classifica ed è pronta a giocarsi il prossimo sabato alle ore 20, sempre tra le mura amiche del “Del Mauro”, la sfida al vertice con il Basket Corato.

Parziali 14-13; 18-13; 16-14; 30-24

Tabellini D’Offizi 9 , Scolpini, Bianco 6, Mazzagatti 5 , Soliani 16, Pichi 12, Trapani 12, Sanchez 14, Borea, NE Bassilekin