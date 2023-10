Avellino – Controlli per la sicurezza alimentare nelle manifestazioni gastronomiche

Tutelare la salute dei cittadini

Al via i controlli sulla sicurezza degli alimenti nelle manifestazioni enogastronomiche a maggiore affluenza.

Premesso che la conservazione e la preparazione di alimenti particolarmente deperibili se effettuate in strutture improvvisate o prive di requisiti igienico-sanitari, rappresentano un potenziale rischio per la sicurezza alimentare. Considerando che le manifestazioni temporanee organizzate in provincia di Avellino rivestono un punto di riferimento per migliaia di ospiti interessati al turismo enogastronomico che ne deriva, l’ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, al fine di tutelare la salute dei cittadini, ha programmato attività di controllo agli eventi di maggiore affluenza tra cui quello in corso nel comune di Bagnoli Irpino.

Alla luce delle criticità emerse in occasione di alcune delle precedenti manifestazioni, al fine di garantire la tutela della salute dei consumatori, sono stati individuati due team di vigilanza interdisciplinare costituiti rispettivamente da un veterinario e da un tecnico della prevenzione SIAN che effettueranno controlli ufficiali mentre sono in corso le manifestazioni. Si avrà cura di verificare l’igiene del personale, degli alimenti, la tracciabilità e l’autocontrollo.