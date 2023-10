Per partecipare domani al vertice EU-USAa Washington DC

La Presidente Ursula von der Leyen si trova a Washington DC per partecipare domani al vertice EU-USA insieme al Presidente Joe Biden.

Questa sera, 19 ottobre, la Presidente terrà all’Hudson Institute un discorso incentrato su un’alleanza transatlantica rinvigorita in tempi turbolenti. Il discorso è previsto per le ore 22:00 e sarà trasmesso in diretta su EbS.

Domani, 20 ottobre, la Presidente von der Leyen, insieme al Presidente Charles Michel, all’Alto Rappresentante/Vicepresidente Borrell, al Vicepresidente esecutivo Dombrovskis e alla Vicepresidente Jourova, sarà ospite del Presidente Biden alla Casa Bianca per il vertice UE-USA. Il fulcro del vertice sarà il rafforzamento della cooperazione transatlantica in modo da accelerare l’economia globale basata sull’energia pulita supportata da catene di approvvigionamento sicure e resilienti. I leader in particolare porteranno avanti i negoziati bilaterali relativi all’accordo globale sull’acciaio e all’accordo sui minerali critici.

Le due parti discuteranno inoltre del sostegno all’Ucraina, la quale continua a contrastare l’invasione della Russia, e delle conseguenze degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele.

I leader dell’UE e degli USA faranno altresì il punto sull’attività congiunta relativa alle tecnologie critiche ed emergenti, all’infrastruttura digitale, all’intelligenza artificiale e alla resilienza economica.

Durante la visita, il Vicepresidente esecutivo Dombrovskis parteciperà inoltre a riunioni al Senato degli Stati Uniti e incontrerà la Rappresentante degli Stati Uniti per il Commercio, Katherine Tai, e la Segretaria al Commercio, Gina Raimondo.