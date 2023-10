Innovazione e cooperazione per rafforzare competenze e competitività a livello internazionale

Creatività e talento individuali generano prodotti e servizi che a loro volta generano ricchezza economica. Per questo si parla di economia creativa. Un comparto dell’economia fondamentale per un Paese come l’Italia che ha una lunga tradizione artistica e culturale: per tale motivo il settore va incoraggiato e sostenuto. Europa Creativa è il programma della Commissione europea che nasce proprio per sostenere i settori culturali e creativi (per il periodo 2021-2027): soprattutto dopo il periodo pandemico, che ha portato molte attività e imprese culturali a chiudere o a riorganizzarsi, il settore ha avuto la necessità di essere aiutato sia strategicamente che finanziariamente. Europa Creativa con un budget di 2,4 miliardi di euro per i 7 anni interviene su tre ambiti: Media a sostegno dell’industria audiovisiva, Cultura a sostegno degli altri settori creativi e culturali, la sezione Transettoriale che affronta le sfide e le opportunità comuni dei settori culturali e creativi, compreso l’audiovisivo.

Nel concreto, il programma mira a sostenere la creazione di opere, cogliendo anche le opportunità dell’era digitale e della globalizzazione, per esprimere al massimo le potenzialità, con un occhio alla crescita sostenibile, all’occupazione e alla coesione sociale. Stimolare l’occupazione in termini di competitività e innovazione, incoraggiando i professionisti dell’audiovisivo e gli operatori culturali e creativi a operare in tutta Europa, raggiungere nuovi pubblici e sviluppare le competenze necessarie nell’era digitale. Rendere internazionale la fruizione comporta anche salvaguardare la diversità culturale e linguistica, un altro valore che si aggiunge alla componente prettamente economica che pur sempre serve: il sostegno finanziario alle organizzazioni creative, alle sale cinematografiche e ai film, ad esempio, è di cruciale importanza.

Il Programma Europa Creativa ha aperto ora nuovi bandi nella sezione Media per sostenere l’innovazione digitale e la cooperazione transfrontaliera incrementando le produzioni artistiche e rafforzando la competitività dell’industria audiovisiva europea a livello internazionale.

In particolare:

Tv and Online content e European Slate Development si rivolgono a società europee indipendenti di produzione audiovisiva. Le proposte progettuali devono consistere in contenuti innovativi e di qualità (scadenze scaglionate, 7 dicembre 2023, 14 maggio 2024, 13 dicembre 2023);

Video game and immersive content development è il bando che sostiene la produzione di videogiochi e opere immersive per sviluppare contenuti originali, con la capacità di raggiungere mercati europei e internazionali (scadenza 24 gennaio 2024); il sostegno mira anche a migliorare la competitività dell’industria europea dei videogiochi e delle altre società di produzione di contenuti immersivi interattivi nei mercati europei e internazionali, permettendo la conservazione della proprietà intellettuale da parte degli sviluppatori europei;

Films on the move è il bando per supportare agenti di vendita e distributori cinematografici nella promozione e nella distribuzione di film non-nazionali europei recenti (due scadenze, entro il 14 marzo 2024 ed entro il 18 luglio 2024); un modo per avvicinare la produzione cinematografica di difficile fruizione ai cittadini;

Innovative tools and bussiness models: fondi investiti per incoraggiare modelli di business innovativi che diano attenzione al digitale e alla sostenibilità ambientale dell’industria audiovisiva europea (scadenza 25 gennaio 2024); i progetti potranno prevedere nuovi modi di produzione, finanziamento, distribuzione o promozione di modelli di business innovativi tramite le nuove tecnologie, per una durata massima dei progetti pari a 36 mesi. Possono partecipare tutti gli enti legali privati o pubblici dei Paesi membri UE e di quelli associati al programma Europa Creativa, nonché le organizzazioni internazionali, in forma singola o in consorzi di massimo due componenti;

Markets and Networking: il bando vuole stimolare la cooperazione tra professionisti dell’audiovisivo e la promozione delle opere europee sostenendo azioni di rete (networking) e commercializzazione (marketing). Scadenza: 18 gennaio 2024;

European VOD Networks and Operators: destinata a reti e operatori europei di video on demand (VOD), che si occupano di opere europee non nazionali, con l’obiettivo di migliorarne la competitività (scadenza: 9 aprile 2024);

Network of European festivals: supporta i festival europei e le reti di festival che proiettano opere europee non nazionali (scadenza 11 aprile 2024); gli obiettivi sono rafforzare la promozione, la distribuzione e la circolazione di film e opere audiovisive europee non nazionali presso il pubblico; promuovere lo scambio di conoscenze e modelli di buone pratiche attraverso attività coordinate; sfruttare la trasformazione digitale.

Produzione cinematografica, televisione, videogame, festival, produzione, realizzazione di contenuti, progetti, distribuzione: i prodotti dell’industria audiovisiva vengono orientati – grazie ai finanziamenti europei – verso modelli più innovativi e sostenibili, facendo ricorso a una maggiore cooperazione internazionale che comporta condivisione di buone pratiche e rafforzamento delle competenze.

Consulta qui il sito di ClicLavoro.