Il terzo evento Sabato 21 Ottobre 2023

Avellino - Continua la tradizionale Rassegna CONTEMPORANEA…MENTE con la quale l’ASSOCIAZIONE ZENIT 2000, presieduta dal M° Massimo Testa, propone all’affezionato e competente pubblico irpino il consueto sguardo alla musica classica e alle tematiche contemporanee.

Il terzo appuntamento è per Sabato 21 Ottobre alle ore 20.00, presso la CHIESA MADONNA De LA SALETTE, Avellino, con l’ormai consueto sguardo alla musica barocca con particolare riferimento al repertorio sacro. In programma il Concerto LA PASSIONE, in pedana l’affermato ENSEMBLE STRUMENTALE dell’ORCHESTRA FILARMONICA CAMPANA, con SILIA VALENTE, soprano, FRANCESCO NAPOLETANO, tenore, GIULIO MARAZIA, direzione musicale, un ampio programma tematico sacro originale di ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI e GIOVANNI ANDREA VALENTINI.

Per fine Ottobre, invece, la programmazione degli ulteriori eventi si sposta presso la SALA DELLE ARTI in MANOCALZATI (AV), ospiti dell’Associazione I. Stravinsky. Quarto appuntamento Venerdì 27 Ottobre alle ore 19.30, con il Duo DAVIDE DE MAIO, percussioni, GIAMPIERO COLELLA, pianoforte, Musiche di MUSSORGSKY, RACHMANINOV, CANGELOSI. Quinto appuntamento Sabato 28 Ottobre, ore 19.30, con il Duo VALENTINO MILO, violoncello, LORENZO PERRELLA, pianoforte, Musiche di BEETHOVEN e PROKOFIEV.

Gran finale, anch’esso particolarmente esclusivo, Sabato 29 Ottobre alle ore 19.30, con il Concerto OMAGGIO A LIGETI & MADERNA. A omaggiare le celebrazioni dedicati ai due grandi del XX Secolo si presenta un nuovo progetto musicale dell’Associazione, con pagine importanti dei due autori eseguite da CRISTIANO DELLA CORTE, Violoncello, MARIO PIO FERRANTE, flauto, RAFFAELE MAISANO, pianoforte, e con le virtuosistiche SEX BAGATELLEN di LIGETI e la SERENATA op. 44 per fiati, violoncello e contrabbasso di A. DVORAK, eseguite dall’ ENSEMBLE ZENIT 2000, con la direzione musicale del M° MASSIMO TESTA.

La Rassegna, con il patrocinio del MINISTERO DELLA CULTURA, REGIONE CAMPANIA, COMUNE DI AVELLINO, è in collaborazione con SIMC, l’Associazione PER CASO SULLA PIAZZETTA di Avellino, CASTELLI d’IRPINIA®, il Sistema MED Campania.

Tutti gli eventi saranno realizzati in ottemperanza alle vigenti normative ANTICOVID. Info e prenotazioni al 339 8226488 e 339 5880749.