Aiutare i cittadini e le imprese a trarre pienamente vantaggio dai benefici offerti dall’Unione europea

Per aiutare i cittadini e le imprese a trarre pienamente vantaggio dai benefici offerti dall’Unione europea, la Commissione dialoga costantemente con gli Stati membri per far sì che il diritto dell’Unione sia rispettato e che vengano avviati procedimenti di infrazione nei confronti dei paesi inadempienti.

Le decisioni prese oggi in relazione al pacchetto di infrazioni comprendono 17 lettere di costituzione in mora e 16 pareri motivati. La Commissione ha inoltre deciso di archiviare 58 casi nei quali gli Stati membri coinvolti, collaborando con la Commissione, hanno posto fine alle infrazioni e assicurato il rispetto del diritto dell’Unione.

Una sintesi delle principali decisioni e i riferimenti dei comunicati stampa corrispondenti sono disponibili qui. Gli aspetti principali delle procedure di infrazione sono descritti qui.