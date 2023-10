Nazionale di Fioretto: preparazione intensa a Chianciano Terme

La Nazionale di fioretto è stata in ritiro a Chianciano Terme, dove ha condotto una serie di test funzionali in preparazione alla stagione agonistica che culminerà con i Giochi Olimpici di Parigi 2024. I test, realizzati in collaborazione con l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, hanno coinvolto gli atleti azzurri convocati dal commissario tecnico Stefano Cerioni.

Questi test hanno incluso valutazioni di mobilità e stabilità articolare, nonché un nuovo test specifico progettato per adattarsi alle esigenze del fioretto. Questo nuovo test è stato sviluppato in stretta collaborazione con il personale tecnico e i preparatori fisici, Annalisa Coltorti e Felice Romano, in sinergia con gli esperti dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI.

Gli atleti coinvolti in questi test includono Guillaume Bianchi, Damiano Di Veroli, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini, Martina Batini, Erica Cipressa, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia ed Alice Volpi.