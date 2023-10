Attenzione sui lavori alla galleria Monte Pergola all'altezza dell'uscita verso Solofra

La galleria “Monte Pergola” che insiste sul raccordo Salerno/Avellino è oggetto di lavori di manutenzione straordinaria volti al rafforzamento strutturale e all’adeguamento degli impianti. Al momento i lavori hanno visto interessare unicamente la canna in direzione Salerno, lasciando aperta solo la direttrice Avellino, con un’unica carreggiata a doppio senso di marcia.

Pertanto, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori si è reso necessario prevedere divieti di transito per alcune categorie di mezzi: veicoli di massa superiore a 6,5 t o adibiti a trasporto merci pericolose o infiammabili, esplosive, ecc…

In considerazione delle diverse segnalazioni relative al transito illecito di mezzi pesanti, a seguito delle indicazioni emerse in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e di Comitato operativo presso la Prefettura di Avellino per la viabilità sono stati pianificati, oltre alle ordinarie attività di vigilanza stradale, servizi straordinari di controllo specifici, volti a garantire il rispetto del dispositivo di circolazione.

I servizi, predisposti con ordinanza del Questore, sono partiti dal 16 ottobre e si protrarranno nelle prossime settimane. Nelle prime due giornate i controlli straordinari sono stati realizzati a cura di equipaggi della Compagnia dei Carabinieri e della Polizia Municipale di Solofra e della Sezione di Polizia Stradale di Avellino, con posti di controllo nei pressi degli svincoli di Serino e di Solofra, al fine di garantire un controllo sui veicoli in transito sia in direzione nord che in direzione sud.

Nei primi due giorni di controlli si sono registrati numerosi veicoli controllati ed elevate sei contestazioni al Codice della Strada.