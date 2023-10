"L'uomo del basket, non un semplice uomo di sport"

Avellino – E’ una giornata triste. Ciro Melillo è stato l’uomo del basket, non un semplice uomo di sport. Anche io, come tante generazioni, sono un po’ cresciuto con lui. La Scandone ha rappresentato per lui tutta una vita e, per ciò che Melillo ha fatto per il basket e per l’intera comunità, gli rivolgo un grande ringraziamento. Un abbraccio affettuoso a tutta la famiglia. Certamente, mi impegnerò affinché il suo nome e ciò che ha fatto non sia dimenticato. Quello che la Scandone ha rappresentato durante la sua storia va anche a grande merito di Ciro Melillo». Lo dichiara il sindaco di Avellino, Gianluca Festa.