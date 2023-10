L’elezione è avvenuta all’unanimità e per acclamazione alla presenza del Segretario Nazionale Antonio Spera

L’Ugl Basilicata con la celebrazione del V° Congresso Confederale Regionale svoltosi nella la Sala Consiliare ‘A’ della Regione Basilicata in Via Verrastro di Potenza, ha eletto a Segretario dell’Unione Regionale del Lavoro, Florence Costanzo.

Costanzo inizia la sua attività sindacale alla guida della Ugl Metalmeccanici lucana per poi essere eletta e riconfermata Segretario Regionale dell’Ugl Basilicata: dipendente Stellantis Melfi (PZ), è anche consigliere nazionale federale.

“Questa è un’opportunità importante che mi carica ancora di enormi responsabilità”, ha detto Costanzo. “Dopo anni responsabile dei metalmeccanici della Ugl, il riconoscimento al sano gruppo dirigente lucano dell’Ugl largamente inteso arriva. Non perderemo più tempo, inizieremo da subito a dialogare con le forze politiche e sindacali sulle diverse questioni delle città di Potenza, Matera e della Regione. In primis il mondo del lavoro, assistere e supportare l’evento grandioso dello stabilimento Stellantis Melfi al quale come o.s. abbiamo più volte ribadito la nostra massima disponibilità a tutela della produzione ed occupazione. Sono consapevole di dover gestire una crisi alla settimana – ha concluso il Segretario Ugl, Costanzo – forse una al giorno, cercando prima di tutto di essere presenti, con le nostre bandiere, con i nostri servizi e con i nostri dirigenti, che spesso hanno avvertito la difficoltà del ruolo, anche sul piano umano”.