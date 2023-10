Il 22 ottobre presso il Teatro Eduardo De Filippo di Arzano

Dopo il successo del primo appuntamento, al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, diretto da Roberta Stravino, domenica 22 ottobre, alle ore 18, prosegue la seconda edizione di Teatro In Famiglia, la rassegna per grande e piccini riconosciuta dal Ministero della Cultura che coinvolge compagnie provenienti da tutta Italia.

Domenica 22 ottobre è la volta di Magazzini di fine millennio con “Giro giro tondo accetta tutto il mondo”, scritto e diretto da Massimiliano Foà, con Simone Di Meglio, Lorenzo Ferrara, Sara Marzullo. Tre viaggiatori senza tempo si incontrano ogni volta che ci sono bambini pronti ad ascoltare, per raccontarsi quello che hanno conosciuto. Radicati alla terra, ispirati dall’acqua e trainati dal vento, invitano a immaginare luoghi e profumi lontani ma vicini. Storia dopo storia scopriamo che il rispetto, l’accoglienza dell’altro, l’armonia si costruiscono a partire dall’uso gentile delle parole. Chiedere per favore, domandare come stai, fare un complimento non sono solo gesti di buona educazione, ma comportamenti sostanziali per una crescita sana. Uno spettacolo per guardare da altre prospettive, costruire dialogo, promuovere l’armonia con i compagni di classe, i familiari, gli amici, chi ancora non conosciamo, per accettare tutto il mondo.

Attraverso l’utilizzo delle fiabe della tradizione scritta e orale provenienti tanto dalla cultura europea e non solo, si vuole invitare i bambini a riflettere sull’importanza dell’uso di parole gentili e sulla relazione con l’altro, con una riflessione sul concetto di diversità.

L’iniziativa, che proseguirà fino al 17 marzo, vede la direzione artistica a cura di Orazio De Rosa de La Baracca dei Buffoni e Eugenio Ottieri di Progetto Sonora.

Teatro In Famiglia è una rassegna teatrale concepita per far condividere e godere del teatro all’intera famiglia. Il teatro è un luogo di condivisione e di scoperta, un percorso di crescita socio-culturale da intraprendere conpri cari divertendosi.

La rassegna comprende spettacoli di prosa che narrano storie avvincenti ed entusiasmanti e spettacoli musicali interattivi.

Gli spettacoli, che andranno in scena sempre alle ore 18, prevedono un abbonamento di 40 euro dedicato al bambino o al familiare per tutti gli appuntamenti e per il singolo spettacolo 5 euro per gli adulti e di 8 euro per i più piccoli. È possibile effettuare l’acquisto sia online che presso il botteghino del teatro.

Teatro Eduardo De Filippo – Via G. Verdi 25-37 Arzano, Napoli

Info e prenotazioni 3389007997 – 081 0140898

botteghino@teatroeduardodefilippo.it

https://www.teatroeduardo.it/teatro-in-famiglia/

Per l’acquisto online https://www.etes.it/sale/list/events/6856/Teatro-Eduardo-De-Filippo