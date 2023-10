Elena Ronzullo, ospite a “Siamo noi” su Tv 2000

Siamo noi, la presidente A.M.C.V.S. Odv Elena Ronzullo al programma di TV2000

La presidente dell’Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada Odv, Elena Ronzullo, è stata invitata a partecipare alla trasmissione “Siamo noi”, condotta da Gabriella Facondo, in onda su Tv 2000, il prossimo 17 ottobre a partire dalle ore 15:15.

La presenza della Ronzullo è scaturita dall’impegno di Cinzia Maria Desiati, madre della vittima della strada Fabrizio Bitetto, scomparso all’età di 21 anni in un incidente stradale avvenuto all’Eur, in via Cristofaro Colombo, il 5 ottobre del 2019, investito da un suo coetaneo, neopatentato, sotto effetto di alcolici. La Desiati, presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Insieme per Fabrizio”, si sta impegnando sul territorio per la promozione del libro ‘Strada Assassina – Sette Storie Vere’, promosso dalla nostra associazione e dall’Associazione Unitaria Familiari e Vittime della Strada Odv, curato da Dino Frambati ed edito dalla “Nero su bianco Edizioni”.

“Ringrazio la signora Desiati per aver proposto in ambito televisivo il testo e per il lavoro che, per lo stesso, svolge quotidianamente svolge sul suo territorio - afferma la presidente Elena Ronzullo -. È importante scuotere le coscienze affinché il libro pubblicato funga da monito per gli utenti della strada. Al giorno d’oggi, la media giornaliera di morti sulle strade, in tutta Italia, è di 12 persone. La strage non può consumarsi nell’indifferenza totale”.