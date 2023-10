Sarà responsabile del coordinamento delle attività di vigilanza lavorativa nel Sud Italia

Il Dott. Giuseppe Patania è il nuovo Direttore della Direzione Interregionale del Lavoro del Sud Italia Napoli, 17 ottobre 2023 Il Dr. Giuseppe Patania è stato nominato Direttore della Direzione Interregionale del lavoro del Sud Italia in seguito al Decreto Riorganizzativo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n° 49 del 27.07.2023. Il direttore Interregionale è laureato in Giurisprudenza e viene da una consolidata esperienza lavorativa sul territorio maturata come Direttore di diverse sedi dell’Ispettorato del Lavoro. La direzione interregionale, con sede a Napoli, in base al nuovo assetto organizzativo, avrà competenza amministrativa sulla Campania, la Basilicata, la Puglia, la Calabria e la Sardegna. Nel suo nuovo ruolo, il Dr. Patania si concentrerà su un approccio sinergico, valorizzando la collaborazione tra le diverse istituzioni, gli ordini professionali e tutte le parti sociali al fine assolvere alla funzione di presidio della legalità del lavoro. Sarà responsabile del coordinamento delle attività di vigilanza lavorativa nel Sud Italia, collaborando strettamente con Regioni, Enti locali e altri uffici pubblici. La sua funzione comprenderà anche la gestione ottimale delle risorse e delle procedure degli Ispettorati del Sud Italia, per garantire il buon andamento e l’efficienza della pubblica amministrazione.