Il padre Angelo: “Così lasciamo un pezzo di lui nel cuore dei presenti”

In memoria di Mattia Caci. Si terrà il prossimo 29 ottobre, presso la frazione Pradelle di Nogarole Rocca e, più nello specifico, nella centralissima Piazza della Repubblica, un “Raduno di auto e moto d’epoca – Per i nostri angeli vittime della Strada”.

L’evento, patrocinato dal comune di Nogarole Rocca e dalla società “TC Steel Construction Srl” (di cui Mattia era presidente già a 20 anni), è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Unitaria Familiari e Vittime della Strada Odv, l’Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada Odv e dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Odv.

La manifestazione seguirà il seguente Iter: a partire dalle ore 8:30 sarà possibile iscriversi; alle ore 10:30 le vetture partiranno per il giro turistico, cui seguirà rinfresco presso “Amici dell’Agro Mozzecane” (VR); alle ore 13:00 è previsto il pranzo presso il ristorante “La Rocca d’Oro” di Nogarole Rocca (VR). Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Nell’occasione L’A.U.F.V. Odv, presieduta da Alberto Pallotti, e l’A.M.C.V.S., presieduta da Elena Ronzullo, presenteranno il libro ‘Strada Assassina – Sette Storie Vere’, curato da Dino Frambati ed edito dalla “Nero su bianco Edizioni”.

“Promuovere questo evento in ricordo di mio figlio, vuol dire, per me, lasciare un pezzo di lui nel cuore di ognuno dei presenti, trasmettendo tutto l’amore che portiamo dentro per Mattia – dichiara papà Angelo -. I motori per lui sono sempre stati una grande passione, che gli ho trasmesso e che è maturata nella sua quotidianità sin da quando era piccolo. Pensate, amava fare il meccanico delle sue moto”.

Il primo autoraduno in memoria di Mattia Caci si è tenuto il 17 luglio del 2022: “È un evento che riproporremo ancora in futuro perché, come famiglia di una vittima della strada e come team, intendiamo inviare un messaggio forte. È necessario prestare attenzione quando si è alla guida – conclude Caci - perché la vita è il regalo più bello donatoci”.