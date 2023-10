Il comune di Avellino comunica sui suoi canali social ufficiali quanto segue:

Il tour “Avellino Sotterranea” è inserito nel vasto e articolato programma di “riscopriAmo Avellino”, iniziativa immaginata dall’Assessorati al Turismo del Comune di Avellino, guidato dal vicesindaco Laura Nargi, per promuovere e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico, emerso e sommerso, del capoluogo irpino.

Si parte alle 18:00 dalla Cripta romanica di via Sette Dolori per proseguire verso la Cripta di San Biagio in piazza Duomo, i Cunicoli longobardi, l’Ipogeo di Casina del Principe e le Grotte di Villa Amendola.”