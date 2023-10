Centro autistico dopo oltre vent’anni è ancora chiuso

Movimento Italiano Disabili Coordinamento Regione Campania

Centro per l’Autismo … Ancora chiuso, Una città senza orgoglio Avellinese!

Esposito M.I.D. “La mia e la nostra non è polemica, parlano i fatti”

La mia e la nostra non è una polemica ma una costatazione dei fatti e mi collego all’articolo pubblicato tempo fa su una testata giornalistica in data 6 Settembre 2023:

Centro per l’Autismo,

Festa: “Stiamo lavorando per affidare la gestione a un privato”

Il Sindaco del capoluogo irpino ha incontrato i responsabili, così come si legge dalla nota pubblicata, di una Associazione avellinese.

Tanto per fare chiarezza non è certo il M.I.D. ad aver dichiarato che per il centro per l’autismo sarebbe anche una ipotesi di gestione privata. Ad avanzare questa possibilità fu proprio il primo cittadino attraverso questa intervista.

Ad oggi il Centro dopo oltre vent’anni è ancora chiuso.

Credo che nessun avellinese si possa ritenere orgoglioso di una città che per i disabili ha miseramente fallito.

Il centro per l’autismo non è una mega opera.

I ritardi per una struttura ancora chiusa, a nostro avviso non trovano alcuna giustificazione.

Il M.I.D. su questa vicenda non lascerà le famiglie sole, come non lascerà sole le Associazioni, le Imprese Sociali e tutti gli Enti del Terzo Settore, i quali con trasparenza, concretezza e con generosità lottano e hanno sempre lottato a favore dei soggetti affetti dai disturbi dello spettro autistico e che hanno fatto sentire la loro chiara voce, affinché i cittadini potessero godere dei servizi che questa struttura potrà offrire con la sua apertura, anche da fuori provincia conclude la nota.