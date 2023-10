Il Pittore Fernando Alfonso Mangone: "Un Tributo Artistico alla Forza e alla Solidarietà nella Lotta Contro la Leucemia"

Arte di impegno civile, per la sensibilizzazione e il contrasto alle leucemie. In un gesto di straordinaria compassione e solidarietà, il famoso artista Fernando Alfonso Mangone ha donato un ritratto unico ed emozionante a Franco Chianelli in onore di Daniele Chianelli, un giovane angelo che ci ha prematuramente lasciati a causa della leucemia all’età di appena 11 anni.

«La storia di Franco e Luciana Chianelli mi ha commosso molto. È una testimonianza di coraggio, amore e dedizione senza eguali, simbolo di chi riesce a trasformare una grande sofferenza in speranza per gli altri. Dopo la dolorosa perdita del loro amato figlio Daniele, hanno unito le forze con altri 18 genitori, che hanno condiviso il peso della malattia dei propri figli, fondando il “Comitato per la Vita Daniele Chianelli”. Questo comitato ha un obiettivo nobile e straordinario: promuovere la ricerca contro la leucemia, alimenta la fiducia di guarigione e garantisce che nessuna famiglia debba affrontare la battaglia contro la leucemia da sola. Finora, il Comitato ha fornito assistenza e supporto a oltre 1800 persone, tra pazienti e familiari, presso il loro residence, sin dalla sua istituzione. Questo straordinario impegno è stato reso possibile grazie al sostegno inestimabile della Fondazione Fioravante Polito, la sezione della Campania che ha offerto il suo aiuto a questo importante centro di Perugia. Fondazione impegnata nel sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dei controlli medici ed ematici continuati per gli atleti che praticano sport a livello agonistico e non agonistico», afferma il Maestro Mangone.

La dedizione incrollabile di Franco e Luciana al volontariato e alla raccolta fondi per la ricerca e la cura delle leucemie, linfomi e mielomi continua a ispirare tutti coloro che si sono uniti a questa nobile causa.

Sono diventati un faro di speranza per innumerevoli famiglie colpite da queste malattie, dimostrando che, insieme, si può combattere la leucemia e dare una nuova speranza di vita. Il dono del ritratto da parte del Maestro Mangone è un tributo speciale a questa incredibile coppia, un simbolo di amore, forza e determinazione di fronte all’avversità.

«Il ritratto di Daniele dimostra il valore della vita di ogni singola persona. Rappresenta la resilienza umana e l’impegno a favore della ricerca scientifica che può portare a soluzioni e cure per le malattie che affliggono così tante persone», insiste Fernando Mangone.

La bellezza dell’arte come mezzo per comunicare emozioni profonde e diffondere un messaggio di forza, di coraggio. La pittura racconta l’umanità, anche nella sue vulnerabilità. Questo gesto artistico d’amore rimarrà un segno tangibile dell’unità, della solidarietà e della determinazione che il “Comitato per la Vita Daniele Chianelli” e la “Fondazione Fioravante Polito” incanalano nella loro straordinaria missione. Questa è una storia di speranza, amore e impegno che ci ricorda che, quando ci uniamo per una causa nobile, possiamo fare la differenza nel mondo. Il ritratto rimarrà un simbolo duraturo di questo straordinario spirito di comunità e speranza.