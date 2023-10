La proposta lanciata dall'US ACLI

Montoro - Il successo dela giornata dello “sport che vogliamo” promossa dal Comune di Montoro con le associazioni sportive del territorio ha avuto un successo di partecipanti e di folla. Il lavoro di sensibilizzazione sulla necessità della pratica sportiva di tutti però è ancora lungo perchè la percentuale di ragazzi che vivono in uno stato di sedentarietà supera il 70%.Tra i motivi evidenziati nel convegno tra esperti del settore risulta sicuramente il disagio economico in cui vivono tante famiglie.

Ecco perchè il dott.Massimo De Girolamo,presidente dell’US ACLI provinciale,ha lanciato al Comune di Montoro ,la proposta di istituire un “Bonus Sport” da affidare a tutti i ragazzi che non praticano attività sportiva e che vivono in un stato economico che non consente loro di accedere ad una palestra.E’ un modo questo per vincere la sedentarietà causa di tante malattie e realizzare lo sport di tutti e per tutti.