Venticano (Av) – SMC presenta “Frame Free Folk”

Un ulteriore passo verso l’indagine artistica sul Vino

SMC- sessioni di musica creativa - “Frame Free Folk”22/10/23 -Cantine Buonanno

Per la serie “AvVinAzioni - il Vino come generatore di processi creativi” SMC presenta “Frame Free Folk”,

Un ulteriore passo verso l’indagine artistica sul Vino, che oltre ad essere bevanda e risorsa millenaria, offre la sua qualità come generatore di processi creativi, non necessariamente idiomatici, ma fonte inequivocabile per le composizioni instantanee di SMC..

Per l’occasione Giovanna Turco, voce e tamburo a cornice

Davide Russo, fisarmonica smantellata

Giuseppe Vietri, ance ed oggetti

Gerardo Danna, chitarra

SMC – sessioni di musica creativa è un’esperienza musicale dedicata all’improvvisazione e nata in Irpinia agli inizi del 2000.

Si affrontano varie esperienze creative, basate su sessioni tra strumenti acustici, elettronici,con danzatori, performers, visuals, attori,scultori, etc.Organici con doppia strumentazione, prassi aleatorie, relazione evento sonoro/durata, site-specific,partiture grafiche, sono alcune delle pratiche che in questi anni hanno visto coinvolti gli artistinelle sessioni di musica creativa.

SMC ha partecipato a vari festival e manifestazioni come Altera, AvellinoJazz Settimana della Culturà , Solchi Sperimentali Fest, AvVinAzioni.SMC ha pubblicato nel 2014 con Manyfeetunder « DO DICI 12. Nel 2021 una residenza artistica multidisciplinare, nel refettorio dell’ex Asilo Filangieri (Na), dal titolo “Or,già!”, sul Vino come generatore di processi creativi.Nel 2022 “Ronzitorio”, per Parthenium Calling, in località Campo Spina, a Mugnano del Cardinale (Av), con pratiche sonore che seguono una prassi orientata negli spazi, nei movimenti e con una scelta della strumentazione mirata alla scomposizione e composizione dello strumento in uso.



SMC aderisce a DPA,un’ iniziativa per incentivare le donazioni a progetti artistici.Attraverso una serie di attività di promozione e informazione si presentano vari progetti artistici,a cui si può dar sostegno, [diretto e senza commissioni], con liberalità.

DPA è un’iniziativa di sensibilizzazione alla donazione, alla cultura; un’opera di stimolo per sostenere l’arte, la musica, lo spettacolo.



@dpadonoallarte

Fai un #donoallarte

==========================================================================

AvVinAzioni

è un idea di « Festa » che, nei Luoghi Irpini Speciali, da « casa », ospitalità, a chiunque costruisca relazioni tra il Vino, i luoghi, la creatività.

Abitare l’Irpinia e innestare nuovi linguaggi, in stretto rapporto con il Vino, motore creativo, e la specialità dei luoghi, storici e naturalistici, che esistono in Irpinia.

Una comunità creativa internazionale, che affiancata da consorzi e produttori vinicoli di tutte le migliori zone produttrici del mondo, si mostri come una manifestazione punto di riferimento per ciò che succede oltre l’immaginato.

L’idea compiuta prevede un persorso di costruzione di AvVinAzioni su tutte le zone a vocazione vinicola dell’Irpinia, per realizzare un’esposizione generale nel complesso monumentale ex Carcere Borbonico ad Avellino, con varie dislocazioni contemporanee nei vari edifici e vigneti d’Irpinia.

La finalità complessiva è quella di far vivere una Festa internazionale dedicata al Vino nelle composizioni artistiche, aperta ad artisti e viticoltori d’eccellenza, nazionali ed internazionali.

Un’ iniziativa che sappia rilevare la potenza creativa del Vino, quello eccellente, di qualità e sostenerne il confronto, per conoscere e accrescere.

Offrire, da una zona rinomata del mondo per la produzione dei vini, un segnale che va oltre il quotidiano, che indica un persorso immaginario, non solo economico o enoturistico, ma una indicazione di benessere del Vino, dell’immensa qualità dei territori e delle persone che vivono in queste zone e di come naturalmente se ne può godere.

La specificità di AvVinAzioni è nell’adesione a DPA per le donazioni a progetti artistici