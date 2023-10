Sconfitta stagionale cadendo al Pala Tedeschi di Benevento sotto i colpi della Miwa Energia

DERBY ALLA CESTISTICA BENEVENTO

Nel primo derby stagionale l’ASD Scandone Avellino trova la sua prima sconfitta stagionale cadendo al Pala Tedeschi di Benevento sotto i colpi della Miwa Energia con il punteggio di 79-71. Tanti rimpianti in una gara in cui Avellino ha dimostrato di poter giocare alla pari contro tutti e che paga di certo un approccio al match non dei migliori. Partenza sprint di Benevento che, spinta dal suo pubblico, chiude il primo quarto avanti 22-7 guidata magistralmente dalla regia di Taylor. Avellino approccia male la gara e soffre la fisicità dei padroni di casa registrando pessime percentuali al tiro. Il team irpino appare con poco mordente sia nella fase offensiva che difensiva. Al ritorno sul parquet, la strigliata di coach Sanfilippo dà subito i suoi effetti. Con un parziale di 17- 2 firmato da Soliani, Trapani e Sanchez, i lupi ritornano prepotentemente in gara e rimettono le cose a posto. Benevento non ci sta e reagisce con le ottime giocate del pivot Ndour e Quarta. Si va all’intervallo lungo con i padroni di casa avanti 36-30. Dopo un terzo quarto equilibrato chiuso con la squadra biancoblu avanti di sole 4 lunghezze, la Cestistica Benevento nell’ultimo periodo con il solito Taylor, decisamente il man of the match, e Spasojevic piazza l’allungo decisivo e si porta a casa la partita con il punteggio di 79-71 dopo un finale caotico con diversi falli tecnici discutibili chiamati alla squadra ospite. Primo stop stagionale per la squadra del patron Trasente ma coach Sanfilippo può comunque essere soddisfatto dell’esordio di Sanchez, autore di una prestazione superba chiusa con 30 punti a referto e di certo il migliore dei suoi: “ Paghiamo un primo quarto insufficiente, non eravamo pronti alla loro durezza e siamo stati molto pigri. Abbiamo provato ad invertire il trend con la difesa e siamo stati anche bravi. Non mi sono piaciuti alcuni fischi da parte degli arbitri nel finale di gara, incassiamo ma guardiamo avanti con fiducia.” Prossimo match dei lupi sabato 21 Ottobre alle ore 20 al Pala Del Mauro contro l’ASD Promobasket Marigliano. Parziali: 22-7; 14-23; 16-18; 25-23 Tabellino: D’Offizi 4, Sanchez 30, Mazzagatti 2, Cianci 10, Soliani 11,Pichi 4, Trapani 10, Bianco, Scolpini. NE Borea