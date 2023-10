Cerreto Sannita: “La capitale della ceramica”

Domani la competizione dei tornianti proseguirà con la gara di estetica

Si è aperta questo pomeriggio la due giorni durante la quale Cerreto Sannita sarà la ‘capitale della ceramica’, almeno per quanto concerne l’Italia meridionale. Nel pomeriggio odierno, innanzitutto, si è dato il via alla quarta edizione “Regional Tornianti e… oltre”, una spettacolare gara con la quale i maestri ceramisti si sono iniziati a confrontare quest’oggi sulla prova tecnica (cilindro più alto, ciotola più larga). Tra i 20 tornianti provenienti da tutte le regioni meridionali dell’Associazione Italiana Città della Ceramica, ma anche dal Lazio e dalla Sicilia (che con la Sardegna fa parte dell’area insulare). Tra i tornianti presenti c’era anche Daniele D’Acunto da Cava de’ Tirreni, primo classificato per la gara esteta nel campionato mondiale svoltosi in Turchia il mese scorso, prevalendo sugli 80 tornianti partecipanti e provenienti da 35 Paesi. Domani la competizione dei tornianti proseguirà con la gara di estetica e con la premiazione prevista per le ore 12.