In piazza del Plebiscito il 15 ottobre, per la lotta dei tumori al seno

UNISIN CAMPANIA, il 15 ottobre con la Race for the Cure, in piazza del Plebiscito a Napoli per la lotta ai tumori al seno

“Prosegue anche quest’anno il nostro impegno con la partecipazione della squadra di UNISIN CAMPANIA all’importante iniziativa della Race for the Cure organizzata da Komen Italia per il 15 ottobre a Napoli in piazza del Plebiscito” evidenziano il presidente Massimiliano Iannaccone, il segretario regionale responsabile Bianca Desideri, i vice segretari regionali Andrea Brancaleone, Francesco Grandine, Luigi Sarro e il segretario provinciale di Napoli Mario Strazzullo di UNISIN CAMPANIA.

“Un’iniziativa di sensibilizzazione alla prevenzione per la lotta ai tumori al seno quella di Komen Italia – sottolineano – che rappresenta un appuntamento centrale anche per UNISIN Campania per contribuire tutti insieme all’azione di sensibilizzazione legata ad una sfida che è fondamentale e continua per la salute delle donne. Seppure forse troppo lentamente, dopo il Covid-19, finalmente si è ripreso a fare prevenzione e a stare insieme per promuovere la sensibilizzazione a essere attivi nella prevenzione”.

“La nostra presenza all’iniziativa sottolinea ancora una volta quello che è – proseguono i componenti della presidenza e della segreteria regionale UNISIN della CAMPANIA – l’impegno sociale della nostra Organizzazione che non si limita, nella sua attività quotidiana, solo alla tutela nei luoghi di lavoro delle Lavoratrici e dei Lavoratori, ma è sempre disponibile a partecipare attivamente ad azioni ed iniziative che contribuiscono in generale a tutelare o a migliorare la loro vita. L’azione di sensibilizzazione alla prevenzione contro i tumori e le iniziative ad essa collegate rientrano in queste finalità e rappresentano per noi momenti importanti ed essenziali per favorire la tutela della salute delle Persone e nel caso specifico delle donne. La prevenzione – concludono – consente, infatti, di intercettare precocemente i tumori garantendo così una vita dignitosa. Non possiamo non ricordare la forte incidenza psico-fisica che le malattie oncologiche hanno e in particolare per le donne che lavorano e che devono sottoporsi a cure”.

Appuntamento con la Race for the Cure in piazza del Plebiscito il 15 ottobre.

La Race for the Cure quest’anno si svolgerà anche a Napoli Scampia il 14 ottobre, a Mercogliano il 21 e 22 ottobre, a Salerno e a Capua in contemporanea il 28 e il 29 ottobre e la tappa finale è prevista alla Reggia di Caserta il 4 e 5 novembre.