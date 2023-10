Migliaia di mattonelle per realizzare l’albero di Natale dell’AMICIZIA all’uncinetto… e non solo!

Sono in corso i consueti preparativi per l’organizzazione del Mercatino di Natale e la cerimonia di accensione delle luminarie sul grande abete vivente nella splendida Piazzetta delle Sorgenti, ma una fantastica sorpresa accoglierà turisti e visitatori che giungeranno nel piccolo centro Irpino per le imminenti festività.

Decine e decine di persone, grandi e piccine hanno accolto l’invito sui social di Dina Salvatoriello a realizzare l’albero di Natale dell’AMICIZIA con le famose “granny”, le piastrelle di lana realizzate a mano, fatte con l’uncinetto. Nel giro di pochissimi giorni la Merceria di Dina è stata letteralmente sommersa da oltre 2000 mattonelle colorate eseguite a partire dai bambini della scuola primaria, alle nonne che hanno insegnato l’esecuzione della tradizionale manifattura, alle giovani ragazze alle prime armi.. anzi, ai primi punti d’uncinetto regalandosi anche momenti di relax, buonumore e serenità.

L’uncinetto e la lana, a Caposele, hanno fato una vera e propria magia: di aggregazione, solidarietà, spirito natalizio, quello vero!

Chi proprio non è riuscita nella realizzazione della mattonella, oppure non ha avuto tempo da dedicare al progetto, ha voluto contribuire donando colorati gomitoli di lana, oppure un piccolo contributo per l’acquisto di materiali necessari alla struttura, assemblata egregiamente e volontariamente, dagli “Amici del Presepe” ed alcuni artigiani locali.

Dopo solo qualche giorno la promotrice dell’evento, ha dovuto dire stop alla consegna delle mattonelle, perché troppo a ridosso del periodo natalizio, ma l’entusiasmo è tale da voler già pensare alle prossime idee per arricchire ed incrementare l’iniziativa popolare.

Ah! Pensavate che tutto finisse “solo” con la realizzazione dell’Albero? NO!

Grazie allo straordinario successo dell’idea, sono giunte molte, ma molte più mattonelle necessarie per l’allestimento di un albero alto oltre 4 metri (che verrà situato in piazza XXIII Novembre), tanto che sta per essere realizzato il Presepe ed diverse altre decorazioni a tema che verranno istallate su tutto il corso di Caposele e a Materdomini. Per non rovinare la sorpresa, non vogliamo spoilerare altro, ma per le strade del paese, ci sarà davvero tanto da contemplare.

Per i caposelesi non saranno solo strutture ed istallazioni da ammirare, ma un fantastico lavoro di comunità, collettività, collaborazione, fatto di passione, arte, colori, voglia di promuovere il territorio.

Ad ogni giro di filo, ad ogni punto, corrisponde una passione, il desiderio di manifestare un grande valore indispensabile: quello dell’amicizia!

Attraverso centinaia di mani si è comprovato quanto “bello” si possa fare per il proprio paese, un modo, unico di celebrare il Natale, simbolo di unione e solidarietà.

Un ringraziamento speciale va a chi ha accolto e fatta sua l’iniziativa, a chi ha prestato opera, tempo, passione per creare un originale atmosfera natalizia.

A partire dal 2 dicembre vi aspettiamo a Caposele, in uno splendido paradiso fatto a mano, fatto di cuore!

Date da segnare:

2 dicembre: Apertura Mercatino di Natale, istallazioni realizzate all’uncinetto, cerimonia di accensione delle luminarie sull’albero di Natale di Caposele;

3; 9; 10 dicembre: Mercatino di Natale.

Concita Meo