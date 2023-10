Domenica 15 ottobre 2023 presso il Circolo della Stampa

Avellino – Domenica 15 ottobre 2023 si terrà presso il Circolo della Stampa di Avellino il primo “ Memorial scacchistico Yuri Grasso “ organizzato dall ’ADS Avellino Scacchi e dal Circolo della Stampa di Avellino. Il Torneo è stato voluto per ricordare la poliedrica figura di Yuri Grasso che, oltre ad essere attento politico, giornalista, professore di filosofia ed autore di numerosi saggi, volle dedicare particolare attenzione, quale responsabile UISP provinciale, alla attività scacchistica. Oggi la provincia di Avellino vede numerosi giovani emergere in tale attività partecipando con lusinghieri risultati ai campionati Nazionali e Regionali. Molti di essi saranno presenti alla competizione che inizierà domenica mattina e terminerà nel pomeriggio con le conseguenti premiazioni. Il torneo si svolgerà in base al Regolamento Fide degli Scacchi ed i suoi partecipanti sono tutti regolarmente tesserati alla F.S.I. per l’anno 2023.