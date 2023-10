Ariano Irpino (Av) – Cittadinanzattiva lancia “Energie di Comunità”

Informare i cittadini e coinvolgerli attraverso l’uso efficiente, la promozione delle rinnovabili e la lotta alla povertà energetica

Ariano Irpino - Da “Energie di comunità” si vuole giungere all’ideazione di buone pratiche legate al tema della sostenibilità energetica, svolgendo una attività di sensibilizzazione, informazione, formazione e coinvolgimento.

Si parte con una prima fase di ascolto e raccolta di informazioni tramite consultazione civica online con un questionario per conoscere le abitudini di consumo di energia delle famiglie italiane e per raccogliere le opinioni dei cittadini in merito alla lotta alla povertà energetica, all’uso efficiente dell’energia e alla promozione delle rinnovabili. Le informazioni raccolte confluiranno in un report nazionale che sarà oggetto di discussione e confronto con la cittadinanza.

Le attività continueranno per tutto il 2024 con iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione e coinvolgimento nei 3 territori pilota di Alessandria in Piemonte, Dolianova in Sardegna e Ariano Irpino in Campania, con l’obiettivo di proporre buone pratiche volte a risolvere le criticità presenti relative alla sostenibilità energetica dei territori. Le proposte avanzate saranno poi valutate da una giuria qualificata, con premiazione in un evento nazionale a fine 2024.

Quindi “Energie di comunità” si pone tre obiettivi specifici:

1) aumentare la consapevolezza dei consumatori su efficienza energetica, utilizzo di energia da fonti rinnovabili e povertà energetica;

2) incrementare conoscenza e competenza dei cittadini e degli amministratori locali sul tema della sostenibilità energetica e delle possibili azioni da porre in essere per contribuire ad una transizione ecologica giusta;

3) arrivare alla definizione di proposte di buone pratiche per favorire lo sviluppo sostenibile della comunità locale;

per contribuire concretamente alla transizione ecologica anche da un punto di vista sociale, economico e ambientale promuovendo il cambiamento individuale e collettivo e l’adozione di modelli di sviluppo più sostenibili.

Si invitano i cittadini a partecipare alla consultazione civica online a questo link, dopo aver completato il questionario si potrà scaricare gratuitamente la “Piccola guida sulla sostenibilità energetica”, che contiene informazioni sull’uso efficiente dell’energia (portale consumi, smart metering, etichette energetiche, consigli per risparmiare energia), sulla promozione delle fonti di energia rinnovabili (autoconsumo individuale / collettivo / di comunità, benefici dell’autoconsumo) e sulla povertà energetica (cos’è, misure di contrasto, supporto per pagamento bollette e quello per la riqualificazione energetica degli edifici).

Tutte le informazioni su “Energie di comunità” alla pagina web dedicata, a questo link www.cittadinanzattiva.it/progetti/15847-energie-di-comunita.html

Per avere informazioni, consulenza o assistenza gratuita per criticità relative alla tua fornitura energetica, ti puoi rivolgere allo sportello dei Consumatori dell’Assemblea Territoriale di Ariano Irpino sito in Via Tribunali n.2