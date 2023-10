Presunta violenza sessuale di gruppo

TORINO PRESUNTA VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO. LI.SI.PO. PNFD: ergastolo e castrazione chimica senza se e senza ma!

Presunta violenza sessuale di gruppo a Torino, dove una ventenne presumibilmente sarebbe stata stuprata (da un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 20 anni. Così hanno dichiarato il segretario generale naz.le del Libero Sindacato di polizia (LI.SI.PO.)

Antonio de Lieto e Franco Picardi segretario generale naz.le del sindacato Polizia Nuova Forza Democratica (PNFD): Parrebbe che la violenza si sia consumata in un appartamento. Precedentemente hanno partecipato ad una festa al parco per poi portarsi presso l’abitazione ove si sarebbe consumata la violenza sessuale. Presumibilmente avrebbero fatto assumere alla ventenne birre, superalcolici e una pastiglia di ecstasy e poi l’avrebbero violentata. Parrebbe – hanno proseguito de Lieto e Picardi – che allo stupro abbiano partecipato più persone di quelle per ora coinvolte nell’indagine. È intollerabile che sempre con maggiore frequenza si verifichino episodi di violenza sessuale a danno di giovane donne e donne di avanzata età. Le donne sembrano non essere più al sicuro non solo nei luoghi isolati, ma anche nei pressi delle abitazioni ed in luoghi comunque abitati. Giovanissime ragazze, madri e nonne vengono stuprate. Vi sono criminali che ritengono di poter colpire chiunque, come e quando vogliono, certi dell’impunità o del permissivismo delle nostre leggi. È necessario – hanno concluso i segretari de Lieto e Picardi – modificare le attuali norme, eliminando per chi si rende responsabile di episodi di violenza sessuale, qualsiasi possibilità di benefici o di arresti domiciliari o altre misure simili, ma che stabilisca rigorosamente il carcere e la triplicazione delle attuali pene e per i recidivi ergastolo e la castrazione chimica senza se e senza ma!