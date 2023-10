Una serata di musica e nostalgia il 14 ottobre 2023 in Piazza San Michele a Solofra.

Solofra – Il 14 ottobre 2023, Piazza San Michele a Solofra si trasformerà in un palcoscenico emozionante per celebrare uno dei santi più venerati della regione, San Gerardo Maiella. L’evento, noto come “Remember 90 The Show,” promette di essere un’indimenticabile serata di musica e nostalgia, organizzata con grande cura dal comitato festeggiamenti San Gerardo Turci Castello Solofra.

La festa di San Gerardo Maiella è uno degli eventi più importanti dell’anno per la comunità di Solofra, e il concerto “Remember 90 The Show” è un omaggio speciale al santo patrono. La serata sarà una celebrazione non solo della fede, ma anche della cultura e della musica degli anni ’90, un decennio che ha lasciato un’impronta indelebile sulla cultura popolare.

Il comitato festeggiamenti San Gerardo Turci Castello Solofra è un gruppo di individui dedicati che lavorano instancabilmente per organizzare eventi che uniscono la comunità di Solofra e celebrano la tradizione e la spiritualità. Quest’anno, il loro impegno si manifesta nel concerto “Remember 90 The Show,” un’occasione per riunire la comunità in una serata di festa e divertimento.

“Remember 90 The Show” sarà un viaggio musicale indietro nel tempo agli anni ’90. Gli spettatori avranno l’opportunità di ballare e cantare con le hit iconiche di quel decennio, eseguite da band e artisti che rendono omaggio a quegli indimenticabili anni. Sarà un’esperienza coinvolgente per tutte le generazioni, con le canzoni che hanno segnato un’epoca e che ancora oggi fanno battere il cuore di chi le ascolta.

L’accesso al concerto “Remember 90 The Show” sarà gratuito per tutti. Questa è una dimostrazione dell’impegno del comitato festeggiamenti San Gerardo Turci Castello Solofra nel rendere l’evento accessibile a tutti i residenti e i visitatori di Solofra. È un gesto di generosità che permette a più persone possibile di partecipare a questa serata speciale.

Il 14 ottobre 2023, segnate la data e preparatevi per una serata di musica, festa e spiritualità in onore di San Gerardo Maiella. “Remember 90 The Show” promette di essere una serata indimenticabile che unisce la comunità di Solofra in un’atmosfera di gioia e celebrazione.