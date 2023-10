Il rapporto di stima e di amicizia rimarrà intatto essendo molto grato per la possibilità che mi è stata offerta in tutto questo periodo , soprattutto per la mia crescita personale e professionale

Cari amiche e amici pochi minuti fa ho rassegnato le mie dimissioni da VOLT ITALIA. Il rapporto di stima e di amicizia rimarrà intatto essendo molto grato per la possibilità che mi è stata offerta in tutto questo periodo , soprattutto per la mia crescita personale e professionale. Ora però per me è arrivato il momento di riflettere con calma e di poter prendere la decisione più giusta per il mio futuro. Ciò che non cambierà mai, però, a prescindere dall’appartenenza a qualsiasi partito politico, è salvaguardare gli interessi dei cittadini, mettere al primo posto il mio paese per il bene comune.