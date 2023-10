L'evento si terrà sabato 14 e domenica 15 ottobre.

Mugnano del Cardinale – L’autunno è finalmente arrivato, e con esso torna l’atteso Autumn Fest, un evento che celebra la cultura, l’enogastronomia e l’intrattenimento in un ambiente festoso e accogliente. Quest’anno, l’Autumn Fest si terrà sabato, 14 ottobre dalle ore 19.30 e domenica, 15 ottobre, dalle 12.30 (a pranzo) e la sera, dalle 19.30, a Mugnano del Cardinale.

L’Autumn Fest è diventato un appuntamento imperdibile per i residenti e i visitatori della zona. Offrendo una varietà di esperienze culturali, culinarie e di intrattenimento, l’evento promette di deliziare i sensi e catturare lo spirito autunnale in un’atmosfera festosa.

Una delle caratteristiche distintive dell’Autumn Fest è la sua dedizione alla cultura locale. Il festival ospita spettacoli di musica tradizionale, danze folkloristiche e rappresentazioni teatrali che celebrano le radici storiche e culturali della regione. I visitatori possono immergersi nelle tradizioni locali e scoprire il ricco patrimonio culturale di Mugnano del Cardinale.

Gli amanti del cibo saranno in paradiso all’Autumn Fest. Il festival vanta una vasta selezione di prelibatezze culinarie preparate da chef locali e artigiani del cibo. Dai piatti tradizionali alle specialità autunnali, come funghi e castagne, c’è qualcosa per soddisfare ogni palato. Non dimenticatevi di degustare il famoso vino locale e le altre delizie enogastronomiche.

L’Autumn Fest è un evento pensato per tutta la famiglia. I bambini possono divertirsi con giochi e attività appositamente progettate per loro, mentre gli adulti possono godersi concerti, spettacoli artistici e una vivace atmosfera notturna. Non mancheranno bancarelle di artigianato locale, dove potrete trovare oggetti unici e souvenir da portare a casa.

Mugnano del Cardinale è una pittoresca cittadina che offre uno sfondo perfetto per l’Autumn Fest. Gli edifici storici e le strade acciottolate creano un’atmosfera incantevole che si sposa perfettamente con lo spirito dell’autunno. Questo evento è un’occasione ideale per trascorrere del tempo con gli amici e la famiglia in un ambiente rilassato e piacevole.

Non perdete l’opportunità di partecipare all’Autumn Fest a Mugnano del Cardinale il 14 e 15 ottobre. L’ingresso è gratuito, e l’evento è aperto a tutti.